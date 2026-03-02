TAT2200WT/00
Summuta müra, naudi mugavust
Nautige oma päevi täielikult juhtmevabade kõrvaklappidega, mis on kergemad, sobivad paremini ja pakuvad suurepärast heli. Aktiivne mürasummutus võimaldab kuulata muusikat katkestusteta, samas kui tekstuuriga otssakud hoiavad kõrvaklappe mugavalt paigas.Vaadake kõiki eeliseid
Saadaval:
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Tekstuursed SecureFit-otsikud tagavad sobivuse, mis näivad kergemad ja mugavamad, luues hea kontakti veelgi parema heli jaoks. Funktsioonid nagu dünaamiline bass lasevad teil nautida oma lemmiklugude täisvõimsust isegi vaiksel kuulamisel.
Aktiivne mürasummutus vähendab välist müra, et saaksite keskenduda muusikale, podcastidele ja kõnedele. Saate selle sisse või välja lülitada kõrvaklappide või meie kaasrakenduse kaudu, ning tähelepanurežiim laseb välised helid tagasi sisse.
Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoniga seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.
Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.
Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nööpkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuumal päeval? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.
Väike laadimisümbris libiseb hõlpsalt taskusse või kinnitage pael aasa külge ja riputage laadimisümbris koti või vööaasa külge. Monorežiim võimaldab kasutada ühte kuularit teise laadimise ajal.
Kui mürasummutus on välja lülitatud, saate täis laetud seadmega kuni 8 tundi mänguaega ja täiendavad 28 tundi, kui kasutate laadimiskorpust (mürasummutusega 6 tundi mänguaega ja laadimiskorpusega täiendavad 21 tundi). Kiire 10 minutiline laadimine tagab täiendavad 2 tundi. Korpust saab laadida USB-C-kaabli abil.
Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.
Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.
Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.
