    Nautige oma päevi täielikult juhtmevabade kõrvaklappidega, mis on kergemad, sobivad paremini ja pakuvad suurepärast heli. Aktiivne mürasummutus võimaldab kuulata muusikat katkestusteta, samas kui tekstuuriga otssakud hoiavad kõrvaklappe mugavalt paigas.

    • Väikesed klapid. Mugav sobivus
    • Aktiivne mürasummutus
    • 4 mikrofoni tehnoloogia
    • Loomulik heli. Dünaamiline bass

    Suurepärane heli igapäevastest kõrvaklappidest, mis sobivad ideaalselt

    Tekstuursed SecureFit-otsikud tagavad sobivuse, mis näivad kergemad ja mugavamad, luues hea kontakti veelgi parema heli jaoks. Funktsioonid nagu dünaamiline bass lasevad teil nautida oma lemmiklugude täisvõimsust isegi vaiksel kuulamisel.

    Kuulake alati oma muusikat aktiivse mürasummutusega

    Aktiivne mürasummutus vähendab välist müra, et saaksite keskenduda muusikale, podcastidele ja kõnedele. Saate selle sisse või välja lülitada kõrvaklappide või meie kaasrakenduse kaudu, ning tähelepanurežiim laseb välised helid tagasi sisse.

    4 mikrofoni tehnoloogia. Selgemad kõned ka rahvarohketes kohtades

    Nendel kõrvaklappidel on nelja mikrofoniga seadistus ning neist kahe mikrofoni koos tehisintellektiga mürasummutusalgoritmi abil tagatakse ülimalt selged kõned. Isegi kui viibite väga rahvarohkes kohvikus, on teie häält selgelt kuulda ja teie vestluskaaslast ei häiri teie ümber toimuv.

    Bluetooth® hulkpunkt ühenduvus ja lihtne sidumine

    Ühilduvus uusimate Bluetooth® 6.0 seadmetega võimaldab teil voogedastada häirivate helikatkestusteta ja võite korraga ühendada kuni kaks seadet. Toetatud on ka Google Fast Pair ja Microsoft Swift Pair.

    IPX4 vee- ja higikindlus

    Ärge hoolige ilmast, IPX4 kaitseklass tähendab, et need nööpkuularid on veekindlad, nii et need ei hooli väikesest vihmast! Või soovite kanda neid eriti kuumal päeval? Ka pisut higi pole nende jaoks probleem.

    Taskusse mahtuv aasaga laadimisümbris

    Väike laadimisümbris libiseb hõlpsalt taskusse või kinnitage pael aasa külge ja riputage laadimisümbris koti või vööaasa külge. Monorežiim võimaldab kasutada ühte kuularit teise laadimise ajal.

    Laadimiskorpusega saab kuni 36 tundi mänguaega

    Kui mürasummutus on välja lülitatud, saate täis laetud seadmega kuni 8 tundi mänguaega ja täiendavad 28 tundi, kui kasutate laadimiskorpust (mürasummutusega 6 tundi mänguaega ja laadimiskorpusega täiendavad 21 tundi). Kiire 10 minutiline laadimine tagab täiendavad 2 tundi. Korpust saab laadida USB-C-kaabli abil.

    Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi

    Kas te tunnete, et muusikal on midagi puudu? Meie abirakendusel on EQ, mis on intuitiivne ekvalaiser, võimaldades teil sõrmega seadistada heli ja avastada erinevaid ekvalaiseri sätteid. Võite rakendust kasutada ka dünaamilise bassi aktiveerimiseks, ühendatud seadmete haldamiseks, püsivara uuendamiseks jne.

    Soe, loomulik heli. Philipsi helisignatuur

    Kõrvaklappide kohandatud elemendid on häälestatud Philipsi helisignatuuri järgi, esitades sooja loomulikku heli rikkaliku bassiga. Pole vahet, mida kuulate, sest tulemus on alati meeldiv.

    GRS-sertifikaadiga ümbertöödeldud plast. Keskkonnasõbralik pakend

    Kasutame oma toodetes tarbimisjärgselt ringlussevõetud plasti ja meie pakendid on valmistatud FSC-sertifikaadiga ringlussevõetud kartongist ja pakendisisud on trükitud ringlussevõetud paberile.

    Tehnilisi andmeid

    • Heli

      Sagedusvahemik
      20–20 000 Hz
      Kõlari läbimõõt
      10 mm
      Näivtakistus
      16 oomi
      Maksimaalne sisendvõimsus
      3 mW
      Tundlikkus
      105db±2db (1 kHz, 126 mV)
      Draiveri tüüp
      Dünaamiline

    • Ühenduvus

      Bluetoothi versioon
      6,0
      Bluetoothi profiilid
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimaalne leviulatus
      Kuni 10  m
      Mitmepunktiline ühendus
      Jah
      Toetatud kodek
      SBC

    • Väline papp-pakend

      Pikkus
      43.50  cm
      Pakendite arv
      24
      Laius
      24.50  cm
      Kogukaal
      2.95  kg
      Kõrgus
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17813 4
      Kaal pakendita
      1.42  kg
      Pakendi kaal
      1.53  kg

    • Mugavus

      Helitugevuse regulaator
      Jah
      Veekindlus
      IPX4
      Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
      Jah
      TWSi monorežiim
      Jah
      Püsivara uuendamine on võimalik
      Jah
      Juhtseadiste tüüp
      Puudutage
      Google Fast Pair
      Jah
      Microsoft Swift Pair
      Jah

    • Sisepakend

      Pikkus
      11.30  cm
      Pakendite arv
      3
      Laius
      10.40  cm
      Kõrgus
      10.00  cm
      Kaal pakendita
      0.18  kg
      Kogukaal
      0.32  kg
      Pakendi kaal
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17813 1

    • Võimsus

      Patareide arv
      3 tk
      Laadimisaeg
      2  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees)
      6 + 21  tund(i)
      Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas)
      8 + 28  tund(i)
      Kiirlaadimise aeg
      10 mins for 2 hrs
      Aku tüüp (laadimiskorpus)
      Lithium Polymer (built-in)
      Aku tüüp (kuular)
      Lithium Polymer (built-in)
      Aku kaal (kokku)
      10.1  g
      Aku mahtuvus (korpus)
      410  mAh
      Aku mahtuvus (kuular)
      50  mAh

    • Pakendi mõõtmed

      Kõrgus
      11.2  cm
      Pakendi tüüp
      Papp
      Paigutus riiulil
      Rippuv
      Laius
      9.6  cm
      Sügavus
      3.4  cm
      Toodete arv komplektis
      1
      EAN
      48 95229 17813 7
      Kogukaal
      0.085  kg
      Kaal pakendita
      0.059  kg
      Pakendi kaal
      0.026  kg

    • Tarvikud

      Kiirjuhend
      Jah
      Kõrvaotsakud
      3 suurust (S/M/L)
      Laadimiskorpus
      Jah

    • Disain

      Värvus
      Valge
      Kandmisstiil
      Kõrvasisesed
      Kõrvakinnitusmaterjal
      Silikoonist
      Kõrvaklappidega
      Kõrvasisesed
      Kõrvasisesed kõrvaklapid
      Silikoonist kõrvaklapp

    • Kaugside

      Kõnemikrofon
      2 mics for each side

    • Mõõtmed

      Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Nööpkuularite mõõtmed (L x S x K)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Kogukaal
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20822 3

    • ANC funktsioonid

      ANC tehnoloogia
      FF
      Tähelepanurežiim
      Jah
      ANC mikrofon
      2 mikrofoni
      ANC (aktiivne mürasummutus)
      Jah

    • Häälassistent

      Häälassistendiga ühilduv
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Häälassistendi aktiveerimine
      Multifunktsionaalne puudutus
      Häälassistendi tugi
      Jah

    • Jätkusuutlikkus

      Plastkest
      sisaldab 55% GRS-sertifikaadiga taaskasutatud tarbimisjärgset polükarbonaati TE-00132492

