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  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis
  • Pange oma muusika valmis

Tootmine lõpetatud

Juhtmeta kõrvaklapid

TAUH202BK/00

4.3
| (24) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge
Pange oma muusika valmis
Eepilised muusikaloendid. Värskeimad taskuhäälingud. Need juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid tagavad selge heli ja jõulise bassi. Peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda ja kõrvaklappe saab kokku murda. Saate nautida 15 tundi mänguaega. Piisav nii päevaks või ööks.
Kuva kõik eelised

Pange oma muusika valmis

  • 32 mm draiverid / suletud tagaosa

  • Kõrvapealsed

  • Kuni 15 tundi esitusaega

  • Kompaktne kokkupandav disain

15 tundi mänguaega. Piisav ühe päeva või ka öö jaoks.

Nautige 15 tundi mänguaega ning 32 mm neodüümist kõlarielemente, mis tagavad selge ja jõulise bassi. Täielikuks laadimiseks kulub kaks kuni kolm tundi

2- kuni 3-tunnine laadimisaeg.

Täielikuks laadimiseks kulub kaks kuni kolm tundi.

32 mm neodüümist kõlarielemendid. Tugev heli ja jõuline bass.

32 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge heli ja jõulise bassi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

24

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Positiivsed omadused

jakość, cena

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Positiivsed omadused

dźwięk, wygodne

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

26/04/2020

Polska

Polska

Jakość

Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.