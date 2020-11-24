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Tootmine lõpetatud
TAUH202BK/00
32 mm draiverid / suletud tagaosa
Kõrvapealsed
Kuni 15 tundi esitusaega
Kompaktne kokkupandav disain
Nautige 15 tundi mänguaega ning 32 mm neodüümist kõlarielemente, mis tagavad selge ja jõulise bassi. Täielikuks laadimiseks kulub kaks kuni kolm tundi
Täielikuks laadimiseks kulub kaks kuni kolm tundi.
32 mm neodüümist kõlarielemendid tagavad selge heli ja jõulise bassi.
4.3
5-st
24
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Positiivsed omadused
jakość, cena
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Positiivsed omadused
dźwięk, wygodne
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
koru
26/04/2020
Polska
Jakość
Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe