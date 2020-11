Pange oma muusika valmis

Eepilised muusikaloendid. Värskeimad taskuhäälingud. Need juhtmevabad kõrvapealsed kõrvaklapid tagavad selge heli ja jõulise bassi. Peavõru on nii kerge, et te vaevu tunnete seda ja kõrvaklappe saab kokku murda. Saate nautida 11 tundi mänguaega. Piisav nii päevaks või ööks. Vaadake kõiki eeliseid