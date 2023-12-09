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Juhtmeta kõrvaklapid

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Juhtmeta kõrvaklapid

TAUH202BK/00

Juhtmeta kõrvaklapid

Tootmine lõpetatud

Saadaval

Mustad
Mustad
Valge
Valge

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Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendus võimaldab teil oma kõrvaklappide potentsiaali täielikult ära kasutada. Pääsete ligi kõigile funktsioonidele, mis annavad teile mobiilseadme parima helikogemuse.

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-kood
Philipsi kõrvaklappide rakendus

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend - English (US)

  • PDF fail, 1 MB
  • 9 December 2023

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 497.7 kB
  • 17 October 2024

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