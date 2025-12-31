Uus
TAZ2000S/10
Saadaval
Mitme allikaga CD-mängija
CD-d, FM raadio, USB
Bluetooth® 6.0, audiosisend
Sisseehitatud kandesang
Olenemata sellest, kas te avastate rõõmu füüsilistest CD-dest esimest korda või uuesti, on see pealtlaetav CD-mängija suurepärane valik igapäevaseks kuulamiseks. See suudab lugeda kõiki CD-vorminguid ja tänu kandesangale on seda lihtne kaasas kanda. Ühendage lihtsalt vooluvõrku või sisestage kuus patareid (tüüp R14 C) ja võtke endaga koos õue kaasa.
Kui te soovite nautida muusikallikat, mis on CD-dest vanem, teeb FM-digitaaltuuner teie armastatud raadiosaadete leidmise lihtsaks. Te saate salvestada kuni 20 eelseadistust oma sagedamini kuulatavate jaamade jaoks.
Kas te soovite seda CD-mängijat kaasaskantava kõlarina kasutada? Bluetooth®-ühenduvus võimaldab teil ühilduvast nutiseadmest heli otse mängijasse voogesitada ja dünaamiline bassivõimendi paneb teie lemmik bassiliinid särama.
Sellel tootel on patareipesa, kuid patareid ei kuulu komplekti. Need tuleb eraldi osta.