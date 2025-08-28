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i9000 Märg- ja kuivkasutusega pardel SkinIQ tehnloogiaga
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X9002/10
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Kas ma saan oma Philipsi pardli akusid vahetada?
Kas minu telefon ühildub Philipsi GroomTribe’i rakendusega?
Kuidas eemaldada Philipsi pardli raseerimispead?
Kuidas ma peaksin oma Philipsi pardlit puhastama?
Millised Philipsi pardlid ühilduvad Quick Clean Pod’iga?
SH91Asendusterad
Kiirpuhastuskassett
HQ87 USB seinaadapter
Minu Philipsi pardel ei tööta
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