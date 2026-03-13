10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimejad ja mopid
Kõik seeriad
7000 Aqua Juhtmevaba varstolmuimeja
Tugi
XC7055/01
Mine e-poodi
Registreerige oma toode
Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).
XC7053 XC7055 XC7057 Quick Start Guide
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kõik (4)
Millal puhastada/vahetada Philipsi mikrokiudpatju
Kui kaua peaksin oma Philipsi juhtmeta tolmuimejat laadima?
Kuidas ma saan oma Philipsi tolmuimeja akusid vahetada?
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Juhtmeta tolmuimeja 6000 ja 7000 seeriaMikrokiudpadjad
6000, 7000 ja 8000 seeria juhtmevaba VCAsendusfilter
Juht. tolm. seeriad 6000, 7000 ja 8000Miniturbohari
Juhtmeta tolmuimeja 7000 ja 8000 seeriaTäielik kodune puhastuskomplekt
Akupakk ja laadijaLiitiumioonaku 25,2 V.
Philipsi põrandapuhastajaSobib igat tüüpi kõvakattega põrandatele
Philips SpeedPro tolmuimeja aku saab kiiresti tühjaks
Minu Philipsi tolmuimeja teeb ebatavalist heli
Philips SpeedPro (Max) tolmuimeja ei libise vaibal
Philips SpeedPro (Max) tolmukambrit ei saa avada
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata