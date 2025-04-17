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Tootmine lõpetatud
Kolm-ühes: märg- ja kuivpesu + käsitolmuimeja
Eemaldab kuni 99,7% mustusest****
3 ühes: tolmu- ja käsitolmuimeja, mopp
Saab kätte kuni 99,7% mustusest****
Erikonstruktsiooniga Aqua otsak imeb tolmu ja teeb märgpuhastuse, eemaldades tolmu, mustuse ja pinnale jäänud plekid, mis tahes suunas.
Otsak paindub, et reguleerida imemisvõimsust automaatselt ja nutikalt seal, kus on vaja suuremat jõudlust, kasutades kahte imikanalit – ühte esiküljel ja teist taga. Maksimaalse jõudluse tagamiseks on mõlemad imikanalid on siksakilise kujuga ja kasutavad ainulaadset patenditud veejaotust.
Lisage lihtsalt oma lemmikpõrandapesuvahend või pesuaine, et eemaldada kodu kõvakattega põrandatelt kuni 99% bakteritest*.
4.7
5-st
201
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Zuboder
17/04/2025
Україна
Kinnitatud ostja
мега зручний та досконалий
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
24/03/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X
Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))
See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Споживач
02/12/2024
Україна
Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01
В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось
Positiivsed omadused
Функціонал
Negatiivsed omadused
Нічого
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос
Katsetatud välise asutuse poolt, kasutades vett ja pesuvahendit.
2019. aastal Saksamaal läbi viidud mikroaglutinatsiooni katses võrreldi 10 enimmüüdud juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli juuni seisuga > 300 €.
Tööaeg ja katvus põhineb Philipsi ettevõttesisesel jälgimismeetodil.
Katsetamisel kasutati Philipsi välja töötatud kõvakattega põrandatelt jämedateralise mustuse eemaldamise meetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018. Üks tõmme tähendab ette ja taha liigutamist.