TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust
  • Puhastab rohkem kui ainult tolmust

Tootmine lõpetatud

8000 Aqua PlusJuhtmevaba tolmuimeja

XC8349/01

4.7
| (201) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Puhastab rohkem kui ainult tolmust
Philipsi 8000 Aqua juhtmevaba varstolmuimeja on varustatud ainulaadse Aqua otsakuga, mis reguleerib automaatselt ja nutikalt imemisvõimsust, kasutades kahte imemiskanalit - ees ja taga. Nii puhastab see lisaks tolmu imemisele pindasid ka plekkidest. Veel on tolmuimejal tavaline tolmu imemise otsak ja käsitolmuimeja.
Kuva kõik eelised

Imeb tolmu ja peseb põrandad

Puhastab rohkem kui ainult tolmust

  • Kolm-ühes: märg- ja kuivpesu + käsitolmuimeja

  • Eemaldab kuni 99,7% mustusest****

  • 3 ühes: tolmu- ja käsitolmuimeja, mopp

  • Saab kätte kuni 99,7% mustusest****

Aqua otsak imeb tolmu ja teeb samal ajal ka märgpuhastuse

Aqua otsak imeb tolmu ja teeb samal ajal ka märgpuhastuse

Erikonstruktsiooniga Aqua otsak imeb tolmu ja teeb märgpuhastuse, eemaldades tolmu, mustuse ja pinnale jäänud plekid, mis tahes suunas.

Otsaku automaatne reguleerimine jõudluse suurendamiseks

Otsaku automaatne reguleerimine jõudluse suurendamiseks

Otsak paindub, et reguleerida imemisvõimsust automaatselt ja nutikalt seal, kus on vaja suuremat jõudlust, kasutades kahte imikanalit – ühte esiküljel ja teist taga. Maksimaalse jõudluse tagamiseks on mõlemad imikanalid on siksakilise kujuga ja kasutavad ainulaadset patenditud veejaotust.

Lisage pesuaine, et eemaldada 99% bakteritest*

Lisage pesuaine, et eemaldada 99% bakteritest*

Lisage lihtsalt oma lemmikpõrandapesuvahend või pesuaine, et eemaldada kodu kõvakattega põrandatelt kuni 99% bakteritest*.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

201

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

17/04/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

мега зручний та досконалий

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

24/03/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Відгук про бездротовий пилосос Philips Aqua Plus X

Дуже задоволена цим бездротовим пилесосом. Це дуже зручний, потужний і дуже мобільний пилосос. Іноді навіть дивуюсь, як я без нього жила раніше :) Добре було б якби кожна господиня могла б мати його в своєму озброєнні :))

See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

02/12/2024

Україна

Україна

Відгук про Philips Aqua Plus XC8349/01

В загалом дуже хороший пилосос, багато функціоналу, потужний і час роботи відповідаю. Геренеральне миюче прибирання ви ним не зробите, мийка тільки для оновлення чистоти. Компактний в машині прибирання без шнурів та блока взагалі вогонь, диванна насадка це щось

Positiivsed omadused

Функціонал

Negatiivsed omadused

Нічого

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Aqua Plus XC8349/01 Мийний бездротовий пилосос

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Katsetatud välise asutuse poolt, kasutades vett ja pesuvahendit.

  2. 2019. aastal Saksamaal läbi viidud mikroaglutinatsiooni katses võrreldi 10 enimmüüdud juhtmeta varstolmuimejat, mille hind oli juuni seisuga > 300 €.

  3. Tööaeg ja katvus põhineb Philipsi ettevõttesisesel jälgimismeetodil.

  4. Katsetamisel kasutati Philipsi välja töötatud kõvakattega põrandatelt jämedateralise mustuse eemaldamise meetodit, mis on kooskõlas rahvusvahelise standardiga IEC60312-1. Jaanuar 2018. Üks tõmme tähendab ette ja taha liigutamist.