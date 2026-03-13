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8000 Aqua Plus Juhtmevaba tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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8000 Aqua PlusJuhtmevaba tolmuimeja

XC8349/01

8000 Aqua Plus Juhtmevaba tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF fail, 1017.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF fail, 9.5 MB
  • 13 March 2026

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