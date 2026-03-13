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8000 Aqua Plus Juhtmevaba tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Kõik (7)
Millal puhastada/vahetada Philipsi mikrokiudpatju
Kas tolmuimejasse võib panna vahendit või sooja vett?
Kuidas vahetada Philips SpeedPro (Max) akusid?
Kui kaua peaksin oma Philipsi juhtmeta tolmuimejat laadima?
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Laetava varstolmuimeja lisatarvikMikrokiudpadjad
Laetava varstolmuimeja lisatarvik
Vahetuskomplekt
Tolmuimejast Philips Wet tuleb vähem vett
Philips SpeedPro tolmuimeja aku saab kiiresti tühjaks
Philips SpeedPro Max tolmuimeja näitab veakoodi
Philips SpeedPro (Max) tolmukambrit ei saa avada
Philipsiga ühenduse võtmine
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