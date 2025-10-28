30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tolmu imemine ja põranda pesemine samal ajal
Kahekordistage imemisvõimsus¹
LDS-radarnavigatsioon
Kompaktne automaattühjendusjaam
Kohandamine rakendusega HomeRun
Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.
Stiilne automaatühjendusjaam tagab muretu mugavuse 70 päevaks². Robot tühjendab end automaatselt automaattühjendusjaamas. Jaamal on 3,0-liitrine S-bag, mis mahutab kuni 70 päeva tolmu ja mustuse, säästes teid tühjendamisvaevast. Universaalse S-bagi saab hügieeniliselt, ilma tolmupilveta ära visata – ideaalne astmaatikutele ja allergikutele.
Roboti imemisvõimsus on tavapärasest kuni kaks korda suurem¹, mistõttu suudab robot koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt³.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Bandi_88
28/10/2025
България
Kampaania osa
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Positiivsed omadused
Голям контейнер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Kampaania osa
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Positiivsed omadused
Лесен, тих, удобен
Negatiivsed omadused
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Kampaania osa
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Positiivsed omadused
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Negatiivsed omadused
за сега не съм открила
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 - Võrreldes XU2100/10 ja XU2100/20.
2 - Olenevalt kontekstist ja kasutamise intensiivsusest
3 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis suurima imemisvõimsusega.
4 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis väikseima imemisvõimsusega.
5 - Võrreldes HomeRun 3000 seeria XU3100 jaama suurusega.