30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tolmu imemine ja põranda pesemine samal ajal
Kahekordistage imemisvõimsus¹
LDS-radarnavigatsioon
Kompaktne automaattühjendusjaam
Kohandamine rakendusega HomeRun
Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.
Stiilne automaatühjendusjaam tagab muretu mugavuse 70 päevaks². Robot tühjendab end automaatselt automaattühjendusjaamas. Jaamal on 3,0-liitrine S-bag, mis mahutab kuni 70 päeva tolmu ja mustuse, säästes teid tühjendamisvaevast. Universaalse S-bagi saab hügieeniliselt, ilma tolmupilveta ära visata – ideaalne astmaatikutele ja allergikutele.
Roboti imemisvõimsus on tavapärasest kuni kaks korda suurem¹, mistõttu suudab robot koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt³.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Гогси
27/10/2025
България
Kampaania osa
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Positiivsed omadused
Чисти много прецизно
Negatiivsed omadused
Не намирам
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Kampaania osa
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Positiivsed omadused
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Negatiivsed omadused
Не намирам
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 - Võrreldes XU2100/10 ja XU2100/20.
2 - Olenevalt kontekstist ja kasutamise intensiivsusest
3 - Katsetatud tolmuimemise ja mopi režiimis väikseima imemisvõimsuse ja mopi niiskustasemega.
4 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis väikseima imemisvõimsusega.