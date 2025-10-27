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  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
  • Avastage puhtasse koju saabumise nauding!

2000 seeriaRobottolmuimeja

XU2100/25

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Avastage puhtasse koju saabumise nauding!
Meie robottolmuimejad ja -mopid kuni kaks korda suurema imemisvõimsusega¹ muudavad puhastamise lihtsaks. Stiilne automaattühjendusjaam tagab muretu mugavuse 70 päevaks². Nautige täiustatud puhastamist, mis on kohandatud teie kodu vajaduste järgi.
Kuva kõik eelised

Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta.

Avastage puhtasse koju saabumise nauding!

  • Tolmu imemine ja põranda pesemine samal ajal

  • Kahekordistage imemisvõimsus¹

  • LDS-radarnavigatsioon

  • Kompaktne automaattühjendusjaam

  • Kohandamine rakendusega HomeRun

Imeb tolmu ja peseb põrandad ühekorraga, eemaldab pingutuseta tolmu ja mustuse

Imeb tolmu ja peseb põrandad ühekorraga, eemaldab pingutuseta tolmu ja mustuse

Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.

70 päeva muretut mugavust tänu automaattühjendusjaamale

70 päeva muretut mugavust tänu automaattühjendusjaamale

Stiilne automaatühjendusjaam tagab muretu mugavuse 70 päevaks². Robot tühjendab end automaatselt automaattühjendusjaamas. Jaamal on 3,0-liitrine S-bag, mis mahutab kuni 70 päeva tolmu ja mustuse, säästes teid tühjendamisvaevast. Universaalse S-bagi saab hügieeniliselt, ilma tolmupilveta ära visata – ideaalne astmaatikutele ja allergikutele.

Ülisuur imemisvõimsus mustuse ja tolmu eemaldamiseks

Ülisuur imemisvõimsus mustuse ja tolmu eemaldamiseks

Roboti imemisvõimsus on tavapärasest kuni kaks korda suurem¹, mistõttu suudab robot koguda suurt mustust, näiteks puru ja lemmikloomade karvu. See eemaldab nii igapäevase jalgadega sissetoodava mustuse põrandalt kui ka peenema tolmu vaipadelt³.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Positiivsed omadused

Чисти много прецизно

Negatiivsed omadused

Не намирам

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Positiivsed omadused

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Negatiivsed omadused

Не намирам

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 1 - Võrreldes XU2100/10 ja XU2100/20.

  2. 2 - Olenevalt kontekstist ja kasutamise intensiivsusest

  3. 3 - Katsetatud tolmuimemise ja mopi režiimis väikseima imemisvõimsuse ja mopi niiskustasemega.

  4. 4 - Katsetatud ainult tolmuimemise režiimis väikseima imemisvõimsusega.