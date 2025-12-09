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automaattühjendusjaamaga
Tume ja hall metallik
Ühendatud rakendusega HomeRun
Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalatallad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.
Robot tühjendab end automaatselt automaattühjendusjaama. Jaamas on 3-liitrine ühekordselt kasutatav allergiavastane kott, mis mahutab kuni 30 päeva tolmu ja muu mustuse, et saaksite 30 päeva kasutada tolmuimejat ilma tühjendamata. Universaalset s-kotti saab kõrvaldada hügieeniliselt ilma tolmupilveta – ideaalne astmaatikutele ja allergikutele.
Robot ja automaatne tühjendusjaam on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis sobivad teie kodusesse interjööri. Philips HomeRun kuiv- ja märgpuhastusrobot seeria 3000 Aqua on saadaval kahe stiilse disainiga, mis sobivad teie kodusesse interjööri: tume ja hall metallik (XU3100/01) ning hele ja hall metallik (XU3110/02).
4.7
5-st
102
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Montajhnik
09/12/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Незамінний помічник у квартирі
Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є
Positiivsed omadused
За те що чудово виконує свої функції
Negatiivsed omadused
Немає недоліків
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття
July6577
06/03/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Найкращий помічник!!!
Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття
Анаконда
03/03/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Робот пылесос очень нам понравился,классный!
Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття