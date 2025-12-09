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  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
  • Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta

HomeRun 3000 seeria AquaKuiv- ja märgpuhastusrobot

XU3100/01

4.7
| (102) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta
Nautige laitmatut puhtust iga päev, kuid palju väiksema vaevaga. Robot tagab ülitugeva imemisvõimsuse ning imeb tolmu ja peseb samas ka põrandat. Robot tühjendab end automaatselt ja vaevata automaattühjendusjaama 30 päeva.
Kuva kõik eelised

Igapäevane märg- ja kuivpuhastus ilma pingutuseta

  • automaattühjendusjaamaga

  • Tume ja hall metallik

  • Ühendatud rakendusega HomeRun

Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine

Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine

Robot imeb tolmu ja samas ka peseb kõvakattega põrandaid, eemaldades iga päev põrandatele koguneva peene tolmukihi. Eemaldab rohkem peent tolmu kui ainult tolmuimemine, et teie jalatallad jääksid puhtaks ka paljajalu kõndides.

Tühjendab ennast ise: 30 päeva muretult

Tühjendab ennast ise: 30 päeva muretult

Robot tühjendab end automaatselt automaattühjendusjaama. Jaamas on 3-liitrine ühekordselt kasutatav allergiavastane kott, mis mahutab kuni 30 päeva tolmu ja muu mustuse, et saaksite 30 päeva kasutada tolmuimejat ilma tühjendamata. Universaalset s-kotti saab kõrvaldada hügieeniliselt ilma tolmupilveta – ideaalne astmaatikutele ja allergikutele.

Stiilne disain sobib teie kodu interjööriga

Stiilne disain sobib teie kodu interjööriga

Robot ja automaatne tühjendusjaam on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, mis sobivad teie kodusesse interjööri. Philips HomeRun kuiv- ja märgpuhastusrobot seeria 3000 Aqua on saadaval kahe stiilse disainiga, mis sobivad teie kodusesse interjööri: tume ja hall metallik (XU3100/01) ning hele ja hall metallik (XU3110/02).

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

102

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

09/12/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Незамінний помічник у квартирі

Дуже гарний гаджет.Цілком виправдав всі очікування.Погано що не підіймає зайві предмети та не протирає пил)). Дуже задоволений цією покупкою,та й усіма пристроями фірми Phillips що в мене є

Positiivsed omadused

За те що чудово виконує свої функції

Negatiivsed omadused

Немає недоліків

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3100/01 Робот-пилосос із функцією миття

06/03/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Найкращий помічник!!!

Дуже корисна річ у домашньому господарстві, класно прибирає сміття і ще бонус - миє підлогу.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3000/01 Робот-пилосос із функцією миття

03/03/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Робот пылесос очень нам понравился,классный!

Оценку поставили 5 звёзд, есть отдельно и сухая и влажная уборка,тихий.Советуем всем,чтобы долго не искать,где скачать для него приложение на смартфон---приложение на коробке пылесоса!Спасибо!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HomeRun серії 3000 Aqua XU3110/02 Робот-пилосос із функцією миття

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.