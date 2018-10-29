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  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
  • Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!

Originaalne Philipsi OneUp 3000Elektriline mopp

XV3101/01

Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!
Ütle hüvasti moppidele, mis laotavad mustust! Tere tulemast Philipsi OneUp elektrimopile: mopp, mis muutis puhastamise, pakkudes 2× puhtamaid põrandaid 2× kiiremini***. Tänu patenditud OneUp tehnoloogiale imeb see mustast vett, samal ajal pumpates põrandale puhast vett laitmatult läikiva tulemuse saavutamiseks.
Kuva kõik eelised

Puhas ei ole kunagi olnud nii puhas kui praegu.

Hüvasti vana mopp, tere tulemast OneUp!

  • Kaks korda puhtamad põrandad võrreldes käsimoppidega***: Sügav puhastus eemaldab kuni 99,9% bakteritest*.

  • Kaks korda kiirem moppimine võrreldes käsimoppidega: Koge puhastust, mis vähendab moppimisaega poole võrra.**

  • Algne OneUp-tehnoloogia: patenteeritud tehnoloogia, mis pumpab puhast vett ja imeb vaikselt mustust.

  • Juhtmevaba ja lihtne manööverdamine: Naudi piiramatut liikumisvabadust 360° pöörleva liigendiga.

  • Pikaajaline aku ja eemaldatavad padjad: kuni 50 minutit katkematut puhastust.

Ära tee kompromisse puhtusega, ainult Philipsi OneUp puhastab nagu OneUp.

Ära tee kompromisse puhtusega, ainult Philipsi OneUp puhastab nagu OneUp.

Puhasta rasva, plekke, kleepuvat mustust, peent tolmu ja igapäevaseid põrandamustusi. Läikivaks põrandaks ilma jääkide ja triipudeta kuni 99,9% bakterite eemaldamisega*

Ei mingit ämbritki ega muret: vaevatu puhastuskogemus algusest lõpuni

Ei mingit ämbritki ega muret: vaevatu puhastuskogemus algusest lõpuni

Nautige muretut põrandapuhastust ilma ämbrite, väljaväänamise või loputamiseta. Philips OneUpi elektriline mopp muudab kõik lihtsamaks.

Originaalne OneUp patenditud tehnoloogia

Originaalne OneUp patenditud tehnoloogia

Tänu patenditud OneUp tehnoloogiale võid olla kindel, et Sa ei laota mustust. See pumpab põrandale puhast vett, samal ajal vaikselt imedes mustast vett. Iga kord.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Põrandapuhastusvahend

    XV1892/02
    • Pikendab mopi kasutusaega: lihtne ja optimaalne doseerimine vähendab kulumist.
    • 40 kasutuskorda ühe kassetiga: ülikontsentreeritud segu tagab õrna puhastamise.
    • Kiirem kuivamisaeg: tagab võrreldes tavaliste moppidega 50% kiirema kuivamisaja ja ülima puhtuse.**
    • Ökonoomne segu: üks kassett asendab kuni kolme tavalise puhastusvahendi pudelit.
    • Lemmiklooma ja peresõbralik: kaitseb pindasid ja tagab tervislikuma keskkonna.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vahetatavad lapid

    XV1882/10
    • Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhastage kõvakattega põrandaid, sh tundlikke ja mitteimavaid põrandaid.
    • 50% kiirema kuivamisajaga: peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa.**
    • Hõlpsalt eemaldatav: loodud mugavaks elektriliseks mopipesuks ja vaevata puhastuskogemuseks.
    • OneUp-tehnoloogia: patenditud tehnoloogia pumpab põrandale puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära.
    • Korduskasutatav kuni kuus kuud: Philips OneUpi vahetatavad padjad on masinpestavad ja käsipestavad.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vahetatavad lapid

    XV1882/20
    • Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhasta kõvasid põrandaid, sealhulgas õrnu ja mitteimavaid põrandaid.
    • 50% kiirem kuivamine võrreldes käsimopiga: pese ja kuivata samaaegselt, et saavutada plekivabad põrandad.**
    • Lihtsalt eemaldatav: loodud vaevata elektriliseks puhastamiseks ja puhtaks koristuskogemuseks.
    • OneUp tehnoloogia: Patenteeritud tehnoloogia pumpab puhast vett, samal ajal eemaldades vaikselt musta vett.
    • Taaskasutatav kuni 6 kuud: Philipsi OneUp vahetuspadjad on masin- ja käsipestavad.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Visuaalselt puhas: puhastatud pinna läike mõõtmine, testitud vedelikega, võrdluses käsimoppidega.

  2. Mõõdetud võrdluses käsimopiga mitteimaval põrandal vastavalt standardile IEC 60335-2-2 kohandatud tingimustes.

  3. Testitud konkreetsel testpiirkonnal E. Coli ja S. Aureus proovide puhul, kasutades ainult vett.

  4. Põhineb 125 m² suurusel majapidamisel.