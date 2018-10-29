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XV3101/01
Kaks korda puhtamad põrandad võrreldes käsimoppidega***: Sügav puhastus eemaldab kuni 99,9% bakteritest*.
Kaks korda kiirem moppimine võrreldes käsimoppidega: Koge puhastust, mis vähendab moppimisaega poole võrra.**
Algne OneUp-tehnoloogia: patenteeritud tehnoloogia, mis pumpab puhast vett ja imeb vaikselt mustust.
Juhtmevaba ja lihtne manööverdamine: Naudi piiramatut liikumisvabadust 360° pöörleva liigendiga.
Pikaajaline aku ja eemaldatavad padjad: kuni 50 minutit katkematut puhastust.
Puhasta rasva, plekke, kleepuvat mustust, peent tolmu ja igapäevaseid põrandamustusi. Läikivaks põrandaks ilma jääkide ja triipudeta kuni 99,9% bakterite eemaldamisega*
Nautige muretut põrandapuhastust ilma ämbrite, väljaväänamise või loputamiseta. Philips OneUpi elektriline mopp muudab kõik lihtsamaks.
Tänu patenditud OneUp tehnoloogiale võid olla kindel, et Sa ei laota mustust. See pumpab põrandale puhast vett, samal ajal vaikselt imedes mustast vett. Iga kord.
Arvustused
Visuaalselt puhas: puhastatud pinna läike mõõtmine, testitud vedelikega, võrdluses käsimoppidega.
Mõõdetud võrdluses käsimopiga mitteimaval põrandal vastavalt standardile IEC 60335-2-2 kohandatud tingimustes.
Testitud konkreetsel testpiirkonnal E. Coli ja S. Aureus proovide puhul, kasutades ainult vett.
Põhineb 125 m² suurusel majapidamisel.