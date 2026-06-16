TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Originaalne Philipsi OneUp 3000 Elektriline mopp

Tugi

Originaalne Philipsi OneUp 3000Elektriline mopp

XV3101/01

Originaalne Philipsi OneUp 3000 Elektriline mopp

Mine e-poodi

Võtke oma tootest maksimum

  • EE_FC_2024_XV3101_Support Video_SV1-PIM_030_setup_59s_16x9
    EE_FC_2024_XV3101_Support Video_SV1-PIM_030_setup_59s_16x9
  • EE_FC_2024_XV3101_Support Video_SV1-PIM_040_maintenance_42s_16x9
    EE_FC_2024_XV3101_Support Video_SV1-PIM_040_maintenance_42s_16x9

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF fail, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Osad ja tarvikud

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Põrandapuhastusvahend

    XV1892/02
    • Pikendab mopi kasutusaega: lihtne ja optimaalne doseerimine vähendab kulumist.
    • 40 kasutuskorda ühe kassetiga: ülikontsentreeritud segu tagab õrna puhastamise.
    • Kiirem kuivamisaeg: tagab võrreldes tavaliste moppidega 50% kiirema kuivamisaja ja ülima puhtuse.**
    • Ökonoomne segu: üks kassett asendab kuni kolme tavalise puhastusvahendi pudelit.
    • Lemmiklooma ja peresõbralik: kaitseb pindasid ja tagab tervislikuma keskkonna.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vahetatavad lapid

    XV1882/10
    • Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhastage kõvakattega põrandaid, sh tundlikke ja mitteimavaid põrandaid.
    • 50% kiirema kuivamisajaga: peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa.**
    • Hõlpsalt eemaldatav: loodud mugavaks elektriliseks mopipesuks ja vaevata puhastuskogemuseks.
    • OneUp-tehnoloogia: patenditud tehnoloogia pumpab põrandale puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära.
    • Korduskasutatav kuni kuus kuud: Philips OneUpi vahetatavad padjad on masinpestavad ja käsipestavad.
    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Vahetatavad lapid

    XV1882/20
    • Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhasta kõvasid põrandaid, sealhulgas õrnu ja mitteimavaid põrandaid.
    • 50% kiirem kuivamine võrreldes käsimopiga: pese ja kuivata samaaegselt, et saavutada plekivabad põrandad.**
    • Lihtsalt eemaldatav: loodud vaevata elektriliseks puhastamiseks ja puhtaks koristuskogemuseks.
    • OneUp tehnoloogia: Patenteeritud tehnoloogia pumpab puhast vett, samal ajal eemaldades vaikselt musta vett.
    • Taaskasutatav kuni 6 kuud: Philipsi OneUp vahetuspadjad on masin- ja käsipestavad.

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata