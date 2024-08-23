Philipsi klienditugi Minu Sonicare’i hambahari tekitab märkimisväärset müra

Kui allpool toodud juhised ei aita võtke meiega ühendust või klõpsake siin online-garantiitaotluse esitamiseks, et saaksime teid asendusseadme hankimisega aidata. Kõigil Sonicare'i hambaharjadel ja hambavahepuhastajatel on 2-aastane garantii.

Kui teie hambahari teeb valju müra, aitavad alltoodud tõrkeotsingu nõuanded teil lahendust leida.



Soovitame järgida alltoodud järjekorras olevaid samme. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist. Teise võimalusena võite probleemi lahendamiseks vaadata alltoodud videot.

1. Elektrilise hambaharjaga harjumine. Sonicare'i hambaharjad kasutavad hammaste puhastamiseks võimsaid vibratsioone. Tekitatud heli on valjem kui käsihambaharjal. Kui see on teie esimene elektriline hambahari, võib harjumine elektrilise hambaharjaga võtta aega.



2. Asetage harjapea hambaharjale. Kui lülitate hambaharja sisse ilma harjapeadeta, tekitab see rohkem müra. Veenduge alati, et harjapea oleks hambaharja külge kinnitatud.



3. Paigaldage harjapea õigesti. Kui teie Philips Sonicare'i hambahari tekitab ebatavaliselt valju müra, siis võib põhjuseks olla lahtine harjapea. Veenduge, et harjapea on kindlalt käepideme küljes, mitte lahti. Käepideme ja harjapea vahele jääb väike pilu, mis on vibreerimiseks vajalik.

4. Asendage hambaharjapea. See võib tähendada ka seda, et harjapea on kulunud. Soovitame vahetada hambaharja pea iga kolme kuu tagant välja. Uue harjapea ostmiseks külastage Philipsi veebipoodi. 5. Tehke kindlaks, kust müra tuleb. Proovige järgmisi samme:

Samm 1: Eemaldage harjapea varre küljest.

Samm 2: Lülitage hambahari sisse.



Kas teie hambahari teeb ikka valju või ebatavalist müra? Jah: teie hambahari on katki. Soovitame teil taotleda veebipõhist remonti või vahetust .

Ei: kui müra lõpeb, on harjapea defektne või kulunud. Harjapea tuleb uue vastu vahetada. Kas teil on ikka hambaharjaga probleeme? Kui ükski neist nõuannetest ei aita, võib teie hambahari olla sisemiselt kahjustatud. Soovitame teil taotleda hambaharja parandamist või vahetamist.