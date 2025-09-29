Philipsi klienditugi Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?

Jah, kõik Philips Aventi toodete osad, mis toiduga kokku puutuvad, on 100% BPA- ja BPS-vabad. Me kinnitame seda täieliku ohutuseeskirjade järgimise, juhuslike testide ja muude kvaliteedikontrollide abil.