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Philipsi klienditugi

Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?

Jah, kõik Philips Aventi toodete osad, mis toiduga kokku puutuvad, on 100% BPA- ja BPS-vabad. Me kinnitame seda täieliku ohutuseeskirjade järgimise, juhuslike testide ja muude kvaliteedikontrollide abil.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF087/13 , SCF349/47 , SCF359/00 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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