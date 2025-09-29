Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?

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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Jah, kõik Philips Aventi toodete osad, mis toiduga kokku puutuvad, on 100% BPA- ja BPS-vabad. Me kinnitame seda täieliku ohutuseeskirjade järgimise, juhuslike testide ja muude kvaliteedikontrollide abil.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF087/13 , SCF349/47 , SCF359/00 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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