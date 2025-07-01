TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Millised seadmed ühilduvad rakendusega Sonicare App / Sonicare for Kids App?

Philips Sonicare'i rakendus on saadaval enamikes nutitelefonides seni, kuni operatsioonisüsteem (OS) vastab alltoodud miinimumnõuetele.

Android: Android 12 ja kõrgem
Apple: iOS 17 ja kõrgem

Philips Sonicare for Kids rakendus on saadaval enamikes nutitelefonides ja tahvelarvutites, kui operatsioonisüsteem (OS) vastab allpool toodud miinimumnõuetele. 

Android: Android 8 ja kõrgem
Apple: iOS 12 ja kõrgem 

Juurdunud või lahti lukustatud (jailbroken) seadmeid ei toetata kummaski rakenduses. Samuti ei ole Huawei brändi seadmed, olenemata nende operatsioonisüsteemist.

Rakenduse allalaadimiseks külastage Google Play poodi või Apple iOS-i poodi. 

 

 

 

 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX7429/03 , HX7411/01 , HX7420/02 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht