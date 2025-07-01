Philipsi klienditugi Millised seadmed ühilduvad rakendusega Sonicare App / Sonicare for Kids App?

Philips Sonicare'i rakendus on saadaval enamikes nutitelefonides seni, kuni operatsioonisüsteem (OS) vastab alltoodud miinimumnõuetele.

Android: Android 12 ja kõrgem

Apple: iOS 17 ja kõrgem

Philips Sonicare for Kids rakendus on saadaval enamikes nutitelefonides ja tahvelarvutites, kui operatsioonisüsteem (OS) vastab allpool toodud miinimumnõuetele.

Android: Android 8 ja kõrgem

Apple: iOS 12 ja kõrgem

Juurdunud või lahti lukustatud (jailbroken) seadmeid ei toetata kummaski rakenduses. Samuti ei ole Huawei brändi seadmed, olenemata nende operatsioonisüsteemist.

Rakenduse allalaadimiseks külastage Google Play poodi või Apple iOS-i poodi.