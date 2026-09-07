Philipsi klienditugi Kuidas steriliseerida Philipsi Aventi lutti?

Te saate steriliseerida Aventi lutti keetes seda vees või kasutades mikrolaineahju. Uurige allpool, kuidas seda teha.

Steriliseerige vees keetes. Võite steriliseerida iga lutti, keetes seda vees viis minutit. Steriliseerige mikrolaineahjus (ainult ultra start, ultra soft, ultra air lutid). Avent Ultra start, Ultra soft ja Ultra air lutte saate steriliseerida mikrolaineahjus, kasutades lutiga kaasas olevat ümbrist.

Järgige alltoodud juhiseid: Loputage lutte külma kraanivee all. Lisage ümbrisesse 25 ml/0,9 fl. oz. Pange lutid ümbrisesse ja sulgege kaas. Pane ümbris mikrolaineahju. Lülitage mikrolaineahi kolmeks minutiks sisse 700–1000 W juures. Laske ümbrisel viis minutit jahtuda. Valage vesi välja. Muid Aventi lutte peale ultra start, ultra soft ja ultra air (näiteks Classic või Freeflow) ei saa ümbrises steriliseerida. Classic ja Freeflow lutid võivad ümbrises steriliseerimisel kahjustada saada.