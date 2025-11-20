Philipsi klienditugi Kust ma leian oma Philipsi groomeri või juukselõikuri mudeli- või seerianumbri?

Palun vaadake allolevaid juhiseid, et leida oma Philipsi groomeri, juukselõikuri või OneBlade’i mudeli- või seerianumber.



Mudelinumbrit saate kasutada oma Philipsi toote registreerimiseks või tootepõhise teabe leidmiseks. Seerianumber näitab omakorda, millal Philips teie toote valmistas.



Nipp: sama mudeli kohta võib olla sageli mitu erinevat versiooni, millel on erinevad lisafunktsioonid või erinevad komplekti kuuluvad tarvikud. Oma versiooni saate tuvastada mudelinumbri lõpus oleva kaldkriipsu järel olevate kahe numbri järgi. Need lisanduvad numbrid ei ole trükitud tootele endale, kuid need leiate pakendilt või ostutšekilt.



Seadme taga Hooldusvahendite nagu OneBlade, habemetrimmerid ja juukselõikurid puhul leiate mudeli- ja seerianumbri käepideme tagaküljelt. Mudelinumber algab tavaliselt kahe tähega, millele järgnevad neli numbrit, nt QP2540.



Seerianumber on YYYWW (aasta ja nädal) vormingus.

Seadme ülaosas Mõnedel juukselõikuritel ja habemepiirajatel on mudeli number seadme ülaosas, täpselt lõikehammaste all.



Seerianumber asub tavaliselt lõikepea all. Proovige õrnalt eemaldada oma groomeri või juukselõikuri ülemine osa. Seerianumber peaks olema seal nähtav YYYWW (aasta ja nädal) vormingus. Käepideme sees Vahetatavate AA-patareidega kasutatavate toodete puhul asuvad mudeli- ja seerianumber akukambris.



Avage akukamber kasutusjuhendis toodud juhiste järgi. Mudeli- ja seerianumber on nähtavad kambri sees.