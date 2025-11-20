Kust ma leian oma Philipsi groomeri või juukselõikuri mudeli- või seerianumbri?
Palun vaadake allolevaid juhiseid, et leida oma Philipsi groomeri, juukselõikuri või OneBlade’i mudeli- või seerianumber.
Mudelinumbrit saate kasutada oma Philipsi toote registreerimiseks või tootepõhise teabe leidmiseks. Seerianumber näitab omakorda, millal Philips teie toote valmistas.
Nipp: sama mudeli kohta võib olla sageli mitu erinevat versiooni, millel on erinevad lisafunktsioonid või erinevad komplekti kuuluvad tarvikud. Oma versiooni saate tuvastada mudelinumbri lõpus oleva kaldkriipsu järel olevate kahe numbri järgi. Need lisanduvad numbrid ei ole trükitud tootele endale, kuid need leiate pakendilt või ostutšekilt.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:QP1924/30 , MG9690/30 , MG7961/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›