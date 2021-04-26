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  • Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*

HooldustarvikudKatlakivi- ja veefilter

CA6903/10

5
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*
Uuenduslik AquaClean veefilter vähendab katlakivi teket. Võite nautida värsket kohvi puhtast veest. Philipsi ja Saeco seadmete maksimaalse tööea ja ohutuse tagamiseks kasutage ainult Philipsi veefiltrit AquaClean.
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Iga filtriga saate nautida kuni 625* tassitäit!

Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*

  • CA6903/00

  • Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*

  • Pikendab masina tööiga

  • 1 AquaCleani filter

AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivi eemaldamise alarm välja

AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivi eemaldamise alarm välja

AquaCleani aktiveerimise korral inaktiveeritakse katlakivi eemaldamise alarm automaatselt. Võite muretult parima kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivi eemaldamise alarmi taas sisse. AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav kleebis.

Click&go süsteem filtri hõlpsaks aktiveerimiseks

Click&go süsteem filtri hõlpsaks aktiveerimiseks

Nii kasuliku funktsiooni paigaldamine ei saaks lihtsam olla. Lihtsalt pange AquaCleani filter oma Saeco täisautomaatse espressomasina veepaaki, aktiveerige see kasutajaliidese kaudu ja oletegi valmis nautima kuni 5000 puhast tassitäit kohvi ilma katlakivi eemaldamata*.

Mikropooridega filter väldib masina ummistumist

Mikropooridega filter väldib masina ummistumist

AquaClean aitab kohvi maitsel kauem säilida ja ennetab masina ummistumist tänu uuenduslikele omadustele nagu ioonvahetuse tehnoloogia, originaalne Philipsi veevool ja mikropooridega filter.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

26/04/2021

Україна

Україна

Хороший фильтр

Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

22/04/2021

Україна

Україна

добре виконує свої функції

хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

28/07/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.

Positiivsed omadused

Зручно у використанні

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.