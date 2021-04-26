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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
EP5547/90
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
SM8780/00
SM8782/30
SM8885/00
SM8889/00
SM8785/00
CA6903/00
Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*
Pikendab masina tööiga
1 AquaCleani filter
AquaCleani aktiveerimise korral inaktiveeritakse katlakivi eemaldamise alarm automaatselt. Võite muretult parima kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa filtrivahetuse järel lülitab masin katlakivi eemaldamise alarmi taas sisse. AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav kleebis.
Nii kasuliku funktsiooni paigaldamine ei saaks lihtsam olla. Lihtsalt pange AquaCleani filter oma Saeco täisautomaatse espressomasina veepaaki, aktiveerige see kasutajaliidese kaudu ja oletegi valmis nautima kuni 5000 puhast tassitäit kohvi ilma katlakivi eemaldamata*.
AquaClean aitab kohvi maitsel kauem säilida ja ennetab masina ummistumist tänu uuenduslikele omadustele nagu ioonvahetuse tehnoloogia, originaalne Philipsi veevool ja mikropooridega filter.
5.0
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
wooiler
26/04/2021
Україна
Kampaania osa
Хороший фильтр
Отличная вещь для тех кто не хочет парится по поводу чистки кофемашины. Там где я живу , довольно жёсткая вода и этот фильтр очень выручает. Простой в установке, легко самостоятельно менять
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Vinne25
22/04/2021
Україна
Kampaania osa
добре виконує свої функції
хороший фільтр, з ним дійсьно рідше чистимо кавомашину від накипу, а кава стає ще смачнішою. Його легко встановити та вистачає нам до 5-6 місяців, в залежності від приготовлених напоїв. Завжди замовляємо на офіційному сайті, або в офіційних представників
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
28/07/2020
Україна
Рекомендую
Дуже допомогає в житті. Приємніше стало користуватися водою,і накип не псує побутову техніку.
Positiivsed omadused
Зручно у використанні
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Аксесуари для обслуговування CA6903/10 Фільтр для води і проти накипу
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.