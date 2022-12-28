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Metalne
Kaheksa kasutajaprofiili
Austri-metalne
5" värviline puutetundlik TFT-ekraan
Avastage kohvimaailm, mis pakub naudingut ja sobib igale meeleolule – valida saate 22 maitsva kohvijoogi hulgast. Alates tuttavamatest retseptidest (nt espresso ja cappuccino) kuni erikohvideni (nt itaalia espresso macchiato ja flat white).
Igaühe lemmikkohvid saab salvestada kuni kaheksa kasutajaprofiili alla ja neid kiiresti valida suure eraldusvõimega puuteekraanilt. Iga profiili saab hõlpsasti peensusteni isikupärastada.
BeanMaestro reguleerib automaatselt seadistusi, et tuua esile teie valitud kohviubade parimad maitseomadused ja aroom. Valige lihtsalt kohviubade tüüp ja röst ning laske BeanMaestrol teha kõik muu.
Auhinnad
4.8
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Verutu
28/12/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Můj milášek
Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).
Positiivsed omadused
Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace
Negatiivsed omadused
Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
vacc
08/03/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.
Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.
Positiivsed omadused
Cena/výkon
Negatiivsed omadused
Nezjištěny
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
ProstePetr1
11/02/2022
Česká republika
S výrobkem jsem spokojen
Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.
Positiivsed omadused
nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
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See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Piimakannu osadel 99,9999% mikroorganismidest laborikatsete ning E. Coli ja S. Aureuse eemaldamise põhjal.
Määruse (EL) nr 801/2013 kohaselt on tegemist võrguühendusega seadmega, mis peab kasutamiseks olema püsivalt 2,4 GHz 802.11 b/g/n võrguga ühendatud.