TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
  • Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel

Saeco Xelsis DeluxeTäisautomaatne espressomasin

SM8782/30

4.8
| (17) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel
Itaalia kultuuripärandi, ühendatud tehnoloogia ja uuendusliku kohvivalmistuse rikkalik kombinatsioon. Meisterlik segu täiustustest, mis panevad teie kohvimasina tööle just nii, nagu te seda alati soovinud olete, ja valmistama teile meelepärast hõrku kohvi.
Kuva kõik eelised

Võtke oma kohviubadest parim, kasutades BeanMaestro funktsiooni

Isikupärastatud täiuslikkus igal kohvivalmistusel

  • Metalne

  • Kaheksa kasutajaprofiili

  • Austri-metalne

  • 5" värviline puutetundlik TFT-ekraan

Kohvi isu korral pakuvad naudingut 22 maitsvat kohvijooki

Kohvi isu korral pakuvad naudingut 22 maitsvat kohvijooki

Avastage kohvimaailm, mis pakub naudingut ja sobib igale meeleolule – valida saate 22 maitsva kohvijoogi hulgast. Alates tuttavamatest retseptidest (nt espresso ja cappuccino) kuni erikohvideni (nt itaalia espresso macchiato ja flat white).

Isikupärastage kuni kaheksa profiili ja salvestage oma lemmikud

Igaühe lemmikkohvid saab salvestada kuni kaheksa kasutajaprofiili alla ja neid kiiresti valida suure eraldusvõimega puuteekraanilt. Iga profiili saab hõlpsasti peensusteni isikupärastada.

BeanMaestro toob välja kohviubade parimad omadused

BeanMaestro toob välja kohviubade parimad omadused

BeanMaestro reguleerib automaatselt seadistusi, et tuua esile teie valitud kohviubade parimad maitseomadused ja aroom. Valige lihtsalt kohviubade tüüp ja röst ning laske BeanMaestrol teha kõik muu.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

17

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/12/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Můj milášek

Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).

Positiivsed omadused

Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace

Negatiivsed omadused

Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

08/03/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.

Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.

Positiivsed omadused

Cena/výkon

Negatiivsed omadused

Nezjištěny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

11/02/2022

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem spokojen

Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.

Positiivsed omadused

nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Piimakannu osadel 99,9999% mikroorganismidest laborikatsete ning E. Coli ja S. Aureuse eemaldamise põhjal.

  3. Määruse (EL) nr 801/2013 kohaselt on tegemist võrguühendusega seadmega, mis peab kasutamiseks olema püsivalt 2,4 GHz 802.11 b/g/n võrguga ühendatud.