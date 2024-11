Masina saate ühendada sisseehitatud WiFi abil

Masin sisaldab sisseehitatud WiFi-ühenduvust, mis tagab, et ükski osa protsessist ei jää tähelepanuta. Masina ekraanilt saab sujuvalt juhtida täiustatud kasutajafunktsioone ja sellel on koguni ostufunktsioon varude täiendamiseks ja lisatarvikute hankimiseks (kui on teie riigis saadaval). Regulaarsed värskendused põhinevad tarkvaratäiustustel ja masinõppel, mille eesmärk on alati täiustada ja rikastada teie kasutuskogemust ning aidata teil masinat parimal võimalikul viisil kasutada.