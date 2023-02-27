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Tootmine lõpetatud
2 kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Mattmust
Puuteekraan
Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.9
5-st
15
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Ruza Pavel
27/02/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Na běžné používání je výborný
Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.
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See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Мегииии
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Супер е :)
Страхотна кафе машина. Не си представям живота без нея :)
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See arvustus tehti tootele Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Teruše
02/08/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Doporučuji!
Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.
Positiivsed omadused
Jednoduchost, spolehlivost
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See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Temperatuuril 70–82 °C.