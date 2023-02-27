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  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

Tootmine lõpetatud

1200 seeriaTäisautomaatsed espressomasinad

EP1220/00

4.9
| (15) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
Naudi värskelt jahvatatud ubadest valmistatud kohvi maitsvat maitset ja aroomi täiuslikul temperatuuril tänu meie intelligentsele pruulimissüsteemile. Klassikaline piimavahustaja võimaldab Sul hõlpsalt valmistada siidiselt kreemja cappuccino või latte macchiato. AquaClean filter (Patendi number: EP1498060B1) ei kuulu komplekti.
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tänu intuitiivsele puuteekraanile

Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

  • 2 kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Mattmust

  • Puuteekraan

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

15

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

27/02/2023

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Na běžné používání je výborný

Skvělá káva, jednoduchá obsluha. Trochu více hlučný.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Супер е :)

Страхотна кафе машина. Не си представям живота без нея :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 1200 EP1220/00 Напълно автоматични машини за еспресо

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Doporučuji!

Skvělý pomocník po probdělých nocích :) Jednoduchý na ovládání, čištění. Káva skvělá.

Positiivsed omadused

Jednoduchost, spolehlivost

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 1200 EP1220/00 Plně automatické kávovary

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Temperatuuril 70–82 °C.