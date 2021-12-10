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  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

Seeria 2200Täisautomaatne espressomasin

EP2220/10

4.7
| (117) Auhinnad | 93% soovitab seda toodet
Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
Tänu meie nutikale kohvivalmistamise süsteemile saate nautida värsketest ubadest valmistatud hõrgu maitse ja aroomiga kohvi õigel temperatuuril. Klassikaline piimavahustaja võimaldab kergesti luua siidiselt pehme <I>cappuccino</I> või <I>latte macchiato.</I>
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tänu intuitiivsele puuteekraanile

Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

  • 2 kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Mattmust

  • Puuteekraan

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

117

Auhinnad

93%

soovitab seda toodet

10/12/2021

Україна

Україна

Супер)

Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

10/11/2021

Україна

Україна

Найкраща покупка для дому

Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.

Positiivsed omadused

Швидкість , зручність і простоту

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

10/11/2021

Україна

Україна

Ароматна міцна кава

Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина

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Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. temperatuuril 70–82 °C

  3. ei kuulu karbi sisusse