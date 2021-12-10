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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
2 kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Mattmust
Puuteekraan
Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.7
5-st
117
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Notar
10/12/2021
Україна
Супер)
Чудова кавова машина))) Бабуся,яка пила тілька чай, почала з нами пити капучино) Тато в захваті від еспресо) Рекомендуємо. Ціна-якість, це про неї
Negatiivsed omadused
-
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See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
NIKA204
10/11/2021
Україна
Найкраща покупка для дому
Це була моя мрія!!! Кавомашина, це найкращий побутовий прилад для мене. Я кавоман, і придбавши кавомашину я зрозуміла, що без неї тепер нікуди. Вона надає змогу насолодитися ароматною кавою в будь-яку мить. Купувала її на річницю весілля , користуємось більше 1 року, недоліків немає, все працює на відмінно. Чи можу я порадити її іншим? Звісно що так, особливо любителям кави. Про технічні моменти можу сказати так, я її обслуговую сама, дуже швидко розібралася з її налаштуваннями, швидкість приготування кави і зручність, це те за що її можна полюбити.
Positiivsed omadused
Швидкість , зручність і простоту
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See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
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See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
10/11/2021
Україна
Ароматна міцна кава
Зручна і проста в користуванні, не потребує додаткових навиків, щоб смакувати ароматною кавою. Регулюється рівень помолу зерна Доступна заварка молотої кави (виходить м*якший смак кави) Можна регулювати кількість води в порції кави Спінювач молока - легко і швидко робить молочну пінку Кавомашиною задоволені) Але варто не забувати вчасно проводити процедури догляду за машиною (очистка, декальцифікація тощо)
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See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2220/10 Автоматична кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu karbi sisusse