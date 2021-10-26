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Tootmine lõpetatud
2 kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Läikivmust
Puuteekraan
Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks - kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.7
5-st
184
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Derbi74
26/10/2021
Україна
Отличная кофемашина!
Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Danusya
05/11/2020
Україна
Выбором очень довольна, вкусный кофе!!
Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!
Positiivsed omadused
За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Mixamax
21/08/2020
Україна
Супер
Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu pakendi sisusse