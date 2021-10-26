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  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

Tootmine lõpetatud

Seeria 2200Täisautomaatsed espressomasinad

EP2221/40

4.7
| (184) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
Tänu meie nutikale kohvivalmistamise süsteemile saate nautida värsketest ubadest valmistatud hõrgu maitse ja aroomiga kohvi ning seda õigel temperatuuril. Klassikaline piimavahustaja võimaldab teil kergesti luua siidiselt pehme cappuccino või latte macchiato.
Kuva kõik eelised

tänu intuitiivsele puuteekraanile

Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

  • 2 kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Läikivmust

  • Puuteekraan

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks - kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

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4.7

5-st

184

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

26/10/2021

Україна

Україна

Отличная кофемашина!

Приобрели недавно, очень довольны покупкой, тепер утро стало ещё ярче с кофе, приготовленным этой кофемашине, очень нравится экспрессо.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

05/11/2020

Україна

Україна

Выбором очень довольна, вкусный кофе!!

Вкусный кофе на любой вкус, хорошая цена, мне очень понравилось, а главное что очень быстро варит кофе, то что нужно утром перед работой!!выбор суперский, Покупайте не пожалеете!!

Positiivsed omadused

За хорошую ценю и отменный вкус кофе!!

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

21/08/2020

Україна

Україна

Супер

Мені подобається! Легкий у використанні. Практичний

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2221/40 Автоматична кавомашина

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. temperatuuril 70–82 °C

  3. ei kuulu pakendi sisusse