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  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

Seeria 2200Täisautomaatne espressomasin

EP2224/10

4.7
| (46) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
Tänu meie nutikale kohvivalmistamise süsteemile saate nautida värsketest ubadest valmistatud hõrgu maitse ja aroomiga kohvi õigel temperatuuril. Klassikaline piimavahustaja võimaldab kergesti luua siidiselt pehme <I>cappuccino</I> või <I>latte macchiato.</I>
Kuva kõik eelised

tänu intuitiivsele puuteekraanile

Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

  • 2 kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Kašmiirhall

  • Puuteekraan

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

46

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

03/04/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Skvělý kávovar

Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍

Positiivsed omadused

Výborná káva

Negatiivsed omadused

Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

07/05/2023

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Kavovar....

Excelentný.........................................

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

01/09/2022

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Naprostá spokojenost

S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.

Negatiivsed omadused

Žádné

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. temperatuuril 70–82 °C

  3. ei kuulu karbi sisusse