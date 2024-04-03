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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
2 kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Kašmiirhall
Puuteekraan
Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.7
5-st
46
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Positiivsed omadused
Výborná káva
Negatiivsed omadused
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Kinnitatud ostja
Kavovar....
Excelentný.........................................
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Standik
01/09/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Negatiivsed omadused
Žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu karbi sisusse