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  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
  • Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

Tootmine lõpetatud

Seeria 2200Täisautomaatne espressomasin

EP2224/40

4.8
| (107) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki
Tänu meie nutikale kohvivalmistamise süsteemile saate nautida värsketest ubadest valmistatud hõrgu maitse ja aroomiga kohvi õigel temperatuuril. Klassikaline piimavahustaja võimaldab kergesti luua siidiselt pehme <I>cappuccino</I> või <I>latte macchiato.</I>
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tänu intuitiivsele puuteekraanile

Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht maitsvat kohvijooki

  • 2 kohvijooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Kašmiirhall

  • Puuteekraan

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

107

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

2

05/01/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Кофемашина очень удобная в обращении

Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

13/02/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудова кавомашина!!!

Дуже радий, що придбав цю кавоварка, мене все влаштовує, за час користування не виявив жодного недоліку. Дуже задоволений придбанням!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

14/01/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

отличный выбор

Кофе очень вкусный делает, капучинатор позволяет самому регулировать уровень пены и температуру молока, а не автомат делает стандартный. Золотая середина по цене и качеству. Машина работает отлично, удобно и качественно, функций достаточно, чтобы приготовить вкусный кофе и нет смысла переплачивать за дополнительные возможности и интерфейс. Посчитал экономику и вообще супер, до этого пользовались дольче густо и тратили 1300 грн/месяц, сейчас купили вместе с машиной отличный кофе по акции 1,5 кг за 350 грн, хватило на 2 месяца. С такой экономией машина отбивается меньше чем за год.

Positiivsed omadused

+

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. temperatuuril 70–82 °C

  3. ei kuulu karbis olevate tarvikute hulka