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Tootmine lõpetatud
2 kohvijooki
Klassikaline piimavahustaja
Kašmiirhall
Puuteekraan
Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.8
5-st
107
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
chup6315
05/01/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Кофемашина очень удобная в обращении
Я бы с удовольствием порекомендовал своим друзьям и знакомым такую кофемашину
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
poolingvo
13/02/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудова кавомашина!!!
Дуже радий, що придбав цю кавоварка, мене все влаштовує, за час користування не виявив жодного недоліку. Дуже задоволений придбанням!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
31115Andy
14/01/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
отличный выбор
Кофе очень вкусный делает, капучинатор позволяет самому регулировать уровень пены и температуру молока, а не автомат делает стандартный. Золотая середина по цене и качеству. Машина работает отлично, удобно и качественно, функций достаточно, чтобы приготовить вкусный кофе и нет смысла переплачивать за дополнительные возможности и интерфейс. Посчитал экономику и вообще супер, до этого пользовались дольче густо и тратили 1300 грн/месяц, сейчас купили вместе с машиной отличный кофе по акции 1,5 кг за 350 грн, хватило на 2 месяца. С такой экономией машина отбивается меньше чем за год.
Positiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 2200 EP2224/40 Автоматична кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
temperatuuril 70–82 °C
ei kuulu karbis olevate tarvikute hulka