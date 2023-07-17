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Tootmine lõpetatud
5 jooki
LatteGo
Valge
Puuteekraan
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Nautige siidist cappuccinot ka oma lemmikute taimsete piimadega. Tänu tsüklonvahustamise tehnoloogiale muundab LatteGo eri tüüpi piimad ja taimsed alternatiivid, milles on õige kogus rasva ja valku, parimaks võimalikuks tihedaks vahuks.
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
4.8
5-st
208
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Svitlana S
17/07/2023
Україна
Kampaania osa
Подобаються функції кавоварки.
Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
15/05/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Дана кавомашина дуже зручна в користуванні
Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.
Positiivsed omadused
Так
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
enniya
30/03/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
наконец-то моя мечта сбылась!
давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2018).
Temperatuuril 70–82 °C.
Pärast 8 filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedusest.
ei kuulu karbi sisusse