TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt

Tootmine lõpetatud

Seeria 3200Täisautomaatne espressomasin

EP3243/50

4.8
| (208) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt
Valmistage aromaatseid kohvivariante, nagu näiteks espressot, kohvi, cappuccinot ja latte macchiatot hõlpsalt vaid ühe nupulevajutusega. LatteGo lisab piima variantidele siidiselt pehme vahu, seda on lihtne seadistada ja selle saab puhastada kõigest 15 sekundiga**
Kuva kõik eelised

LatteGo, kõigi aegade kõige kiiremini puhastatav piimasüsteem**

5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt

  • 5 jooki

  • LatteGo

  • Valge

  • Puuteekraan

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Siidiselt sile cappuccino; värskelt ise kodus valmistatud.

Siidiselt sile cappuccino; värskelt ise kodus valmistatud.

Nautige siidist cappuccinot ka oma lemmikute taimsete piimadega. Tänu tsüklonvahustamise tehnoloogiale muundab LatteGo eri tüüpi piimad ja taimsed alternatiivid, milles on õige kogus rasva ja valku, parimaks võimalikuks tihedaks vahuks.

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

208

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

17/07/2023

Україна

Україна

Подобаються функції кавоварки.

Чудове латте з пінкою, запашне капучіно. Все, що треба для чудового ранку...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

15/05/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Дана кавомашина дуже зручна в користуванні

Саме ця модель гарно підходить для домашнього користування. Зручний забір молока зовні, забезпечує легке миття. Зрозумілий інтерфейс, 5 видів смачної кави, густа пінка. Рекомендую. Не пошкодуєте.

Positiivsed omadused

Так

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

30/03/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

наконец-то моя мечта сбылась!

давно мечтала о такой кофемашине и вот моя мечта осуществилась. ни на секунду не пожалела о приобретении. она превзошла все мои ожидания. кофе получается отменный, но на зернах экономить не стоит. капучино и лате просто бомбические получаются! легкая в управлении и обслуживании

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3243/50 Автоматична кавомашина

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2018).

  2. Temperatuuril 70–82 °C.

  3. Pärast 8 filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedusest.

  4. ei kuulu karbi sisusse