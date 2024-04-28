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Tootmine lõpetatud
5 jooki
LatteGo
Hõbedane
Puuteekraan
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.
My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.
4.8
5-st
246
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Valiko190470
28/04/2024
Україна
Kinnitatud ostja
дуже задоволений кавомашиною
Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.
Positiivsed omadused
Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв
Negatiivsed omadused
Гучність
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Кава машина
20/01/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Виправдовує очікування
Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
JUK2
02/11/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудова кавомашина
Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)
temperatuuril 70–82 °C
Ei kuulu karbi sisusse