TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
  • 5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

Tootmine lõpetatud

Seeria 3200Täisautomaatne espressomasin

EP3246/70

4.8
| (246) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest
Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub ainult 15 sekundit***.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine***

5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest

  • 5 jooki

  • LatteGo

  • Hõbedane

  • Puuteekraan

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Intuitiivne puuteekraan võimaldab lihtsasti oma kohvi valida

Värsketest ubadest valmistatud vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi lihtsasti valida.

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice võimaldab reguleerida kohvi kangust ja kogust

My Coffee Choice menüü võimaldab teil reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust. Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

246

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

28/04/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

дуже задоволений кавомашиною

Кавомашина виправдала очікування і навіть більше. До неї взагалі не готував і не пив кавові напої з молоком. Тепер - тільки капучино та лате з додатковим еспресо. Система Late go від Філіпс - чудова.

Positiivsed omadused

Смачні напої, все зручно, супер зручна та функціональна система молочних напоїв

Negatiivsed omadused

Гучність

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

20/01/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Виправдовує очікування

Сподобався смак кави, простота інтерфейсу при вибору виду кави. Мінус- гучна при приготуванні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

02/11/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудова кавомашина

Давно мріяв про кавомашини. Це просто супер і кавадуже смачна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3200 EP3246/70 Автоматична кавомашина

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

  2. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2017)

  3. temperatuuril 70–82 °C

  4. Ei kuulu karbi sisusse