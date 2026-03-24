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SpeedPro Aqua Juhtmeta varstolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC6728/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Kõik (5)
Millal puhastada/vahetada Philipsi mikrokiudpatju
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Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada tolmuimeja Philips Wet märgavat riba?
Kuidas täita märjalt puhastava tolmuimeja veepaaki
Laetava varstolmuimeja lisatarvikMikrokiudpadjad
Laetava varstolmuimeja lisatarvik
Minu Philipsi tolmuimejal on väike imemisvõimsus
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
Mu juhtmeta Philips SpeedPro Max võimsus on väike
Philipsiga ühenduse võtmine
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