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Tootmine lõpetatud
180° tolmu imev otsak
21,6 V, kuni 50 min
3-ühes: tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja
LED-tuledega otsak
180° tolmu imev otsak tagab täpse ja võimsa koristamise igal põrandal, korjates üles kuni 98% tolmust ja mustusest ning jõudes ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.
Märgake tolmu, ebemeid, juuksekarvu ja puru tänu SpeedPro otsaku küljes olevatele LED-tuledele. LED-tuledega otsak paljastab hoo pealt peidetud tolmu ja mustuse.
Ainulaadne tolmuimeja ja mopisüsteem aitab ühe tõmbega eemaldada kuni 99% bakteritest. Kontrollitud vee väljastamine aitab säilitada kõvakattega pindade puhastamiseks optimaalset niiskust. Mikrofiiberlappe saab pesta kas käsitsi või pesumasinas.
4.4
5-st
49
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Сергій81
11/05/2021
Україна
Philipsi töötaja
Одновременная сухая и влажная уборка
[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.
Positiivsed omadused
Компактен, долго держит заряд.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
05/11/2020
Україна
Дуже тихий та компактний
Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000
Positiivsed omadused
Усе
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
11/10/2020
Україна
Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса
Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Optimaalsete tulemuste saavutamiseks peske filtrit käsitsi iga kahe nädala tagant. Peske filtrit, kuni vesi on puhas. Enne kasutamist laske filtril 24 tundi kuivada.