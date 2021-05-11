Musím přiznat, že zařízení je opravdu velmi dobré. Vysávací výkon je pro běžné luxování dostatečný. Jen při mopování je už stroj v ruce docela těžký. Co se luxování týká - tyč by mohla být delší. Luxování pod postelí nedosahuje až ke středu postele, chybí kousek a to je škoda. To mohli domyslet :-). Luxování auta - trochu obtížné vejít se s horní částí za přední swdačky a luxovat pod nimi - asi to chce dokoupit autosadu pro komfortnější luxování. Celkově alw veliká spokojenost a hlavně baterie fakt drží. Bez problémů vyluxuji 2 patra baráku 2x.