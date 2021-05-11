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  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
  • Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja

Tootmine lõpetatud

SpeedPro AquaJuhtmeta varstolmuimeja

FC6728/01

4.4
| (49) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet
Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja
Uus SpeedPro Aqua juhtmeta tolmuimeja ulatub kõikjale ja tagab kiire puhastuse, saades mustuse kätte ka kõige keerulisematest kohtadest. See on varustatud täpse 180° tolmu imeva otsakuga ning ainulaadse tolmuimeja ja mopisüsteemiga.
Kuva kõik eelised

Kiire. Kolm-ühes tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja

  • 180° tolmu imev otsak

  • 21,6 V, kuni 50 min

  • 3-ühes: tolmuimeja,mopp,käsitolmuimeja

  • LED-tuledega otsak

Püüab iga tõmbega 98% tolmust ja mustusest

Püüab iga tõmbega 98% tolmust ja mustusest

180° tolmu imev otsak tagab täpse ja võimsa koristamise igal põrandal, korjates üles kuni 98% tolmust ja mustusest ning jõudes ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

LED-tuledega otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse

LED-tuledega otsak paljastab peidetud tolmu ja mustuse

Märgake tolmu, ebemeid, juuksekarvu ja puru tänu SpeedPro otsaku küljes olevatele LED-tuledele. LED-tuledega otsak paljastab hoo pealt peidetud tolmu ja mustuse.

Tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja, mis eemaldavad kuni 99% bakteritest

Tolmuimeja, mopp ja käsitolmuimeja, mis eemaldavad kuni 99% bakteritest

Ainulaadne tolmuimeja ja mopisüsteem aitab ühe tõmbega eemaldada kuni 99% bakteritest. Kontrollitud vee väljastamine aitab säilitada kõvakattega pindade puhastamiseks optimaalset niiskust. Mikrofiiberlappe saab pesta kas käsitsi või pesumasinas.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

49

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

11/05/2021

Україна

Україна

Philipsi töötaja

Одновременная сухая и влажная уборка

[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.

Positiivsed omadused

Компактен, долго держит заряд.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

05/11/2020

Україна

Україна

Дуже тихий та компактний

Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000

Positiivsed omadused

Усе

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

11/10/2020

Україна

Україна

Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса

Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

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