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SpeedPro Max Varstolmuimeja

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SpeedPro MaxVarstolmuimeja

FC6812/01

SpeedPro Max Varstolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6812/01 - English (US)

  • PDF fail, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

  • PDF fail, 687.2 kB
  • 13 March 2026

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