10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Tolmuimejad ja mopid
Kõik seeriad
Performer Active Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC8575/09
Mine e-poodi
Registreerige oma toode
Registreeri toode 90 päeva jooksul pärast ostu tegemist ja saa pikendatud garantii (võivad rakenduda tingimused).
EU Declaration of conformity Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner FC8575/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner
Kõik (2)
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
s-filter® väljalaskefilter
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
Ma tunnen Philipsi tolmuimeja kasutamisel elektrilööke
Minu Philipsi tolmuimejal on väike imemisvõimsus
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata