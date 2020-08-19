30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
5 l
AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!
Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.
TriActiveMaxi kolm-ühes puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat, tagades maksimaalse tolmukogumise. 1) See avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm. 2) See imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse. 3) See pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.
4.8
5-st
54
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Kowik
19/08/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Vysavac
Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.
Positiivsed omadused
Schopnosti
Negatiivsed omadused
Sacky
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač
Stasik150
19/06/2020
България
Оправда очакванията ми
Добри техн. характеристики и съответна производителност Превръща прахосмученето в нужно удоволствие.
Positiivsed omadused
Добра смукателна сила
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка
Angel
06/06/2019
България
Един много добър продукт на любимата марка
Много добре почиства, плавно регулиране на мощността, удобна четка и накрайници. Почистването на отделението със събраните боклуци става за секунда, а филтрите са изключително добри.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба
Philipsi tootevalikus