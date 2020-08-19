TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus
  • Täielik jõudlus

Tootmine lõpetatud

Performer ExpertTolmukotiga tolmuimeja

FC8722/09

4.8
| (54) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Täielik jõudlus
Uus Philipsi Performer Expert tagab tänu AirflowMaxi tehnoloogiale ja ainulaadsele, parimaks tolmukogumiseks loodud TriActiveMaxi tehnoloogiale parimad tolmu koristamise tulemused* kõigil põrandatel. Suurepärased puhastustulemused ka siis, kui kott hakkab täis saama!
Kuva kõik eelised

Väiksem energiatarve

Täielik jõudlus

  • 5 l

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

Uudne AirflowMaxi tehnoloogia tagab ülihea jõudluse

AirflowMaxi tehnoloogia maksimeerib õhuvoogu ning tolmukott avaneb ühtlaselt, et imemisvõime oleks maksimaalne isegi siis, kui kott hakkab täis saama!

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Energiasäästlik mootor tagab tõhusad tulemused

Tõhus mootor on optimeeritud väiksele energiatarbele ja tugevale õhuvoole.

Uus kolm-ühes TriActiveMaxi otsak tagab maksimaalse tolmukogumise

Uus kolm-ühes TriActiveMaxi otsak tagab maksimaalse tolmukogumise

TriActiveMaxi kolm-ühes puhastusotsak liibub ideaalselt vastu põrandat, tagades maksimaalse tolmukogumise. 1) See avab õrnalt vaiba pinna oma spetsiaalse tallaga, et imeda endasse sügaval vaiba sees olev tolm. 2) See imeb suurema sodi otsaku ees oleva suure ava kaudu sisse. 3) See pühib kahe külgmise harjaga kokku tolmu ja sodi, mis on tihedalt mööbli ja seinte vastas.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

54

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2
1

19/08/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vysavac

Skvele saje, snadna manipulace a velmi kvalitni zpracovani. Philips nezklamal.

Positiivsed omadused

Schopnosti

Negatiivsed omadused

Sacky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Sáčkový vysavač

19/06/2020

България

България

Оправда очакванията ми

Добри техн. характеристики и съответна производителност Превръща прахосмученето в нужно удоволствие.

Positiivsed omadused

Добра смукателна сила

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Expert FC8722/09 Прахосмукачка с торбичка

06/06/2019

България

България

Един много добър продукт на любимата марка

Много добре почиства, плавно регулиране на мощността, удобна четка и накрайници. Почистването на отделението със събраните боклуци става за секунда, а филтрите са изключително добри.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasyClean FC8722/01 Прахосмукачка без торба

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Philipsi tootevalikus