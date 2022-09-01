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Tootmine lõpetatud
99,9% tolmu eemaldamine
750 W
69 dB vaikseks tolmuimemiseks
Ülitõhusa 750 W mootoriga võimas puhastus ja ülipuhas tuba igal korral.
TriActive Pro otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.
Teeb töötades vähe müra, et saaksite koristada mis tahes ajal, seejuures kedagi häirimata. QuietMarki sertifikaadiga.
Auhinnad
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3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Къща Конакът Орехово
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Много съм доволна.Чисти супер!
Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !
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See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
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See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
Andrei
06/08/2019
Hrvatska
Odličan
Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!
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See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
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See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom
Lolly98
30/06/2019
България
уникален помощник вкъщи
Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!
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See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
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See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба
kõikidest Philipsi tolmukotiga tolmuimejatest.
tolmu eemaldamine kõvakattega põrandalt (IEC62885-2) ja kuni 0,3 mm osakeste filtreerimine kooskõlas ELi energiamärgisega.