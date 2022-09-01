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  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*

Tootmine lõpetatud

Performer SilentTolmukotiga tolmuimeja

FC8779/09

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
Puhta põrandaga kaasneb kodus puhtam õhk. Uuel Philips Performer Silentil on mustuse ja peentolmu põhjalikult eemaldamiseks ning puhtama õhu tagamiseks täiustatud otsak. Helitugevusega 66 dB on see ka meie kõige vaiksem tolmuimeja.
Kuva kõik eelised

Eemaldab ja lukustab > 99,99%** tolmust ja allergeenidest

Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*

  • 99,9% tolmu eemaldamine

  • 750 W

  • 69 dB vaikseks tolmuimemiseks

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Ülitõhusa 750 W mootoriga võimas puhastus ja ülipuhas tuba igal korral.

99,9% tolmu eemaldamine** suurepäraseks sügavpuhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine** suurepäraseks sügavpuhastamiseks

TriActive Pro otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.

Töötab vaikselt, ei sega kedagi

Töötab vaikselt, ei sega kedagi

Teeb töötades vähe müra, et saaksite koristada mis tahes ajal, seejuures kedagi häirimata. QuietMarki sertifikaadiga.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Много съм доволна.Чисти супер!

Много съм доволна! Чисти супер! Има доста подобрения от последния модел. Бих я препоръчала и на други хора, защото има голяма всмукателния тяга и оставя след чистене с нея повече от перфектно !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

06/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Odlican proizvod u svakom pogledu. Preporučujem!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Usisavač s vrećicom

30/06/2019

България

България

уникален помощник вкъщи

Това е прекрасен помощник вкъщи.Откакто я ползвам въздухът е по-чист,по-свежо и чисто е с нея! Препоръчвам я на всеки,който иска домът му да блести и да живее в един по-чист свят!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8779/09 Прахосмукачка с торба

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. kõikidest Philipsi tolmukotiga tolmuimejatest.

  2. tolmu eemaldamine kõvakattega põrandalt (IEC62885-2) ja kuni 0,3 mm osakeste filtreerimine kooskõlas ELi energiamärgisega.