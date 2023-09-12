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Tootmine lõpetatud
Eemaldab 99,9% tolmu
750 W
66 dB vaikseks tolmuimemiseks
Ülitõhusa 750 W mootoriga võimas puhastus ja ülipuhas tuba igal korral.
TriActive Pro otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.
Teeb töötades vähe müra, et saaksite koristada mis tahes ajal, seejuures kedagi häirimata. QuietMarki sertifikaadiga.
Auhinnad
4.7
5-st
150
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
kotany912
12/09/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Потужний пилосос
Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.
Positiivsed omadused
Добре всмоктує
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
М2М2
12/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Висока якість
Задоволені на 100%. Висока якість збірки, добре тягне повітря.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу
butterfly77
12/11/2021
Україна
Пилосоос працює відмінно!!!!
Чудовий пилосос, трішки важкий, але гарно працює. Потужний!!! Мішок міцний! Регулюється потужність! Рекомендую,гарна якість! Користуємось уже кілька років і задоволені!!!
Positiivsed omadused
так
See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу
kõikidest Philipsi tolmukotiga tolmuimejatest.
tolmu eemaldamine kõvakattega põrandalt (IEC62885-2) ja vähemalt 0,3 µm osakeste filtreerimine kooskõlas ELi energiamärgisega.