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  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
  • Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*

Tootmine lõpetatud

Performer SilentTolmukotiga tolmuimeja

FC8781/09

4.7
| (150) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

1 auhind

Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*
Puhta põrandaga kaasneb kodus puhtam õhk. Uuel Philips Performer Silentil on mustuse ja peentolmu põhjalikult eemaldamiseks ning puhtama õhu tagamiseks täiustatud otsak. Helitugevusega 66 dB on see ka meie kõige vaiksem tolmuimeja.
Kuva kõik eelised

Eemaldab >99,99%** tolmust ja allergeenidest

Maksimaalne jõudlus. Minimaalne müra*

  • Eemaldab 99,9% tolmu

  • 750 W

  • 66 dB vaikseks tolmuimemiseks

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

750 W mootor, mis tagab suure imemisvõimsuse

Ülitõhusa 750 W mootoriga võimas puhastus ja ülipuhas tuba igal korral.

Eemaldab 99,9% tolmu** suurepäraseks sügavpuhastamiseks

Eemaldab 99,9% tolmu** suurepäraseks sügavpuhastamiseks

TriActive Pro otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.

Töötab vaikselt, ei sega kedagi

Töötab vaikselt, ei sega kedagi

Teeb töötades vähe müra, et saaksite koristada mis tahes ajal, seejuures kedagi häirimata. QuietMarki sertifikaadiga.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Arvustused

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4.7

5-st

150

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

2

12/09/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Потужний пилосос

Задоволені роботою. Після прибирання палац, як після хімчистки.

Positiivsed omadused

Добре всмоктує

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

12/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Висока якість

Задоволені на 100%. Висока якість збірки, добре тягне повітря.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8785/09 Пилосос із мішком для пилу

12/11/2021

Україна

Україна

Пилосоос працює відмінно!!!!

Чудовий пилосос, трішки важкий, але гарно працює. Потужний!!! Мішок міцний! Регулюється потужність! Рекомендую,гарна якість! Користуємось уже кілька років і задоволені!!!

Positiivsed omadused

так

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу

See arvustus tehti tootele Performer Silent FC8781/09 Пилосос із мішком для пилу

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Lahtiütlused

  1. kõikidest Philipsi tolmukotiga tolmuimejatest.

  2. tolmu eemaldamine kõvakattega põrandalt (IEC62885-2) ja vähemalt 0,3 µm osakeste filtreerimine kooskõlas ELi energiamärgisega.