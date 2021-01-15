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Tootmine lõpetatud
99,9% tolmu eemaldamine
900 W
4 l
Intuitiivne digitaalne ekraan kuvab olulist teavet, võimaldades teil rakendada oma tolmuimejat kõige optimaalsemal moel: - 4 puhastussätet - Tolmukoti täituvuse indikaator - Automaatse sisse- ja väljalülituse indikaator
Seadme külge kinnitatud tarvikute alla kuuluvad: - Piluotsak, mis mahub kitsamatesse kohtadesse ja töötab hästi põrandapragude ja raskesti ligipääsetavate kohtade, nagu näiteks ventilaatorite, puhastamiseks. - Mööblikatete otsak, mille ots on väike ja lame, pakkudes tugevat imemisvõimet ning mis töötab hästi riidematerjalidest pindadel.
Tänu ergonoomilisele kaugjuhtimispuldile, on võimsuse seaded kohe teie käeulatuses, mis võimaldab teil kergesti vahetada võimsuse seadeid vastavalt puhastatava pinna asukohale ja tüübile, muutes tolmu eemaldamise veelgi efektiivsemaks. Kaugjuhtimispuldi eeliseks on ka asjaolu, et te ei pea pidevalt sirutuma põhiseadme suunas, mis muudab puhastamise varasemast veelgi lihtsamaks ja ei nõua järeleandmisi seadme manööverdamisvõimes.
Auhinnad
4.8
5-st
31
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
София Ш
15/01/2021
България
Kinnitatud ostja
Прахосмукачката е страхотна
Най-важното за мен в почистването е качеството. С тази прахосмукачка се улавят и най малките косъмчета или замърсявания. Когато е включен светлинния лъч се виждат всички замърсявания по повърхностите. Предимство е контейнера за съхранение на допълнителните приставките както и подвижната четка на самата дръжка. Кабела е с дължина 12 метра и не се налага за всяка стая да преместваш захранването .За мен до момента това е най-добрата ръчна прахосмукачка. Като недостатък отчитам това , че е тежка и съответно при движение между помещенията може да се наранят врати или стени, ако не си внимателен.
Positiivsed omadused
Светлинния лъч ,голямата всмукателна мощност, дължината на кабела
Negatiivsed omadused
тежка е
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка
Splico88
16/09/2020
Hrvatska
Kampaania osa
Savrsen usisavac
usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.
Positiivsed omadused
Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac
Negatiivsed omadused
Težina
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Xanadoo
15/09/2020
Hrvatska
Kampaania osa
Savršen!
Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).