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  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks
  • Täielik tõhusus süvapuhastuseks

Tootmine lõpetatud

Performer UltimateTolmukotiga tolmuimeja

FC8956/09

4.8
| (31) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Täielik tõhusus süvapuhastuseks
Innovatiivne Philipsi Performer Ultimate on meie kõige kaasaegsem kotiga tolmuimeja
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TriActive LED-tehnoloogia näitab varjatud tolmu

Täielik tõhusus süvapuhastuseks

  • 99,9% tolmu eemaldamine

  • 900 W

  • 4 l

Intuitiivne digitaalne ekraan, mis tagab parima töövõime

Intuitiivne digitaalne ekraan, mis tagab parima töövõime

Intuitiivne digitaalne ekraan kuvab olulist teavet, võimaldades teil rakendada oma tolmuimejat kõige optimaalsemal moel: - 4 puhastussätet - Tolmukoti täituvuse indikaator - Automaatse sisse- ja väljalülituse indikaator

Seadme külge kinnitatud tarvikud kiire ja põhjaliku puhastuse tagamiseks

Seadme külge kinnitatud tarvikud kiire ja põhjaliku puhastuse tagamiseks

Seadme külge kinnitatud tarvikute alla kuuluvad: - Piluotsak, mis mahub kitsamatesse kohtadesse ja töötab hästi põrandapragude ja raskesti ligipääsetavate kohtade, nagu näiteks ventilaatorite, puhastamiseks. - Mööblikatete otsak, mille ots on väike ja lame, pakkudes tugevat imemisvõimet ning mis töötab hästi riidematerjalidest pindadel.

ErgoGrip kaugjuhtimispuldiga käepide, millel on sisseehitatud juhtnupud

ErgoGrip kaugjuhtimispuldiga käepide, millel on sisseehitatud juhtnupud

Tänu ergonoomilisele kaugjuhtimispuldile, on võimsuse seaded kohe teie käeulatuses, mis võimaldab teil kergesti vahetada võimsuse seadeid vastavalt puhastatava pinna asukohale ja tüübile, muutes tolmu eemaldamise veelgi efektiivsemaks. Kaugjuhtimispuldi eeliseks on ka asjaolu, et te ei pea pidevalt sirutuma põhiseadme suunas, mis muudab puhastamise varasemast veelgi lihtsamaks ja ei nõua järeleandmisi seadme manööverdamisvõimes.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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4.8

5-st

31

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
1

15/01/2021

България

България

Kinnitatud ostja

Прахосмукачката е страхотна

Най-важното за мен в почистването е качеството. С тази прахосмукачка се улавят и най малките косъмчета или замърсявания. Когато е включен светлинния лъч се виждат всички замърсявания по повърхностите. Предимство е контейнера за съхранение на допълнителните приставките както и подвижната четка на самата дръжка. Кабела е с дължина 12 метра и не се налага за всяка стая да преместваш захранването .За мен до момента това е най-добрата ръчна прахосмукачка. Като недостатък отчитам това , че е тежка и съответно при движение между помещенията може да се наранят врати или стени, ако не си внимателен.

Positiivsed omadused

Светлинния лъч ,голямата всмукателна мощност, дължината на кабела

Negatiivsed omadused

тежка е

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Прахосмукачка с торбичка

16/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savrsen usisavac

usisavac je tih i ima izuzetno veliku snagu usisavanja. Malo je tezi nego usisivaci slicnih karakteristika drugih marki ali jako je kvalitetan. Imam ga 6 mjeseci a prije toga sam imao isto Phillipsov usisivac 25 godina.

Positiivsed omadused

Snaga, kvaliteta, vrijednost za novac

Negatiivsed omadused

Težina

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

15/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršen!

Do ovog usisavača mučili smo se s drugima i nikako da bude dobro. Imamo psa i malu bebu, što znači puno dlaka, a važno je da bude čisto. Ovaj usisavač brzo skupi sve, čak i s tepiha, a vrećicu nismo mjesecima morali mijenjati. Super je i da nije preglasan, normalno možemo pričati tokom usisavanja. Preporodili smo se otkad ga imamo i preporučamo ga svima

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer Ultimate FC8956/09 Usisavač s vrećicom

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).