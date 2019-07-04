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Tootmine lõpetatud
AnimalCare
Suure jõudlusega 2200 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks kuni 500 W imemisvõimsuse.
See Philipsi tolmuimeja on disainitud nii, et kogu sisseimetav õhk läbib pestava HEPA 13 filtri (99,95% filtreerimine), kuni see pole ummistunud. Mingi leke pole võimalik!
Tänu tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
glen61
04/07/2019
Україна
Дуже якісний і надійний продукт
Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу