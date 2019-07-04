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  • Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem
  • Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem
  • Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem
  • Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem
  • Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem
  • Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem

Tootmine lõpetatud

PerformerTolmukotiga tolmuimeja

FC9164

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem
Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem tagab pingutusteta puhastamise: see kehtib kõikide FC916x seeria mudelite kohta. Koos hügieenilise filtri ja lihtsalt eemaldatava tolmukotiga hoolitseb FC916x-seeria tolmu ja mustuse eemaldamise eest.
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500 W imemisvõimsus pingutusteta puhastamiseks

Suurem imemisvõimsus kui kunagi varem

  • AnimalCare

2200 W mootor tekitab kuni 500 W imemisvõimsuse

2200 W mootor tekitab kuni 500 W imemisvõimsuse

Suure jõudlusega 2200 W mootor tekitab suurepäraseks puhastamiseks kuni 500 W imemisvõimsuse.

Õhufilter HEPA AirSeal ja filter HEPA 13

Õhufilter HEPA AirSeal ja filter HEPA 13

See Philipsi tolmuimeja on disainitud nii, et kogu sisseimetav õhk läbib pestava HEPA 13 filtri (99,95% filtreerimine), kuni see pole ummistunud. Mingi leke pole võimalik!

XXL 4-liitrise mahuga s-bag kauakestvaks kasutamiseks

XXL 4-liitrise mahuga s-bag kauakestvaks kasutamiseks

Tänu tolmukoti suurele mahtuvusele saate tolmukotti optimaalselt kasutada, mistõttu peate seda harvem vahetama.

Tehnilised andmed

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже якісний і надійний продукт

Користуюсь цим пилососом вже багато років. Продукт дуже якісний та надійний. Користуємось вже 12 років!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Performer FC9164/01 Пилосос із мішком для пилу

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