TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Performer Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

Tugi

PerformerTolmukotiga tolmuimeja

FC9164

Performer Tolmukotiga tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

Mine e-poodi

Logige sisse või looge konto

Registreerige oma toode

Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.

Registreerige kohe

Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag

  • PDF fail, 9.2 MB
  • 13 March 2024

Important Information Manual Philips Performer Hose

  • PDF fail, 364 kB
  • 13 March 2024

Korduma kippuvad küsimused

Osad ja tarvikud

Veaotsing

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata