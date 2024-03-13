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Performer Tolmukotiga tolmuimeja
Tootmine lõpetatud
Tugi
FC9164
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User Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Important Information Manual Philips Performer Hose
Kõik (2)
Kus asub Philipsi tolmuimeja mudeli ja seerianumber?
Kuidas puhastada Philipsi tolmuimeja filtrit?
s-filter® väljalaskefilter
Tolmukott s-bagClassic Long Performance (4 tk)
Tolmukott s-bagAllergiavastased tolmukotid
Minu Philipsi tolmuimeja ei lülitu sisse
Minu Philipsi tolmuimeja kuumeneb üle
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