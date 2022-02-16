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Tootmine lõpetatud
900 W
PowerCyclone 7
Allergy H13 filter
Otsak TriActive+
900 W mootori pöörlemiskiirus on üle 50 000 pöörde/min, tagades põhjalikuks puhastamiseks suure imemisvõimsuse. Registreerides ostetud toode kolme kuu jooksul ostu tegemisest alates Philipsi veebisaidil, saate mootorile tasuta 5-aastase garantii.
TriActive’i otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.
PowerCyclone 7 tehnoloogia pakub aerodünaamilist disaini, mis minimeerib õhutakistust ja tagab suure imemisvõimsuse. Silindrilises kambris tekkiv ülikiire õhuvool ja ainulaadsed väljumislabad takistavad tolmul uuesti õhku lennata.
Auhinnad
4.9
5-st
47
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
16/02/2022
Україна
Гарний апарат
Поки що працює без жодних зауважень і нарікань. Сподіваюсь так триватиме і надалі. Гарантія на 5 років теж схиляє до такої думки.
Positiivsed omadused
Якість. Зручність. Гарантія.
Negatiivsed omadused
Поки немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Paytka
12/02/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Тяга
Не очікував такої тяги всасування. Дуже задоволений.
Positiivsed omadused
Тяга, якість
Negatiivsed omadused
Нема
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Bosya45
08/02/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Пилосос чудовий
Легкий у використанні, майже безшумний, мощний. Багатофункціональні щітки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Imemisvõimsus võrreldes 2019. aastal müüdud mudeliga PowerPro Active ja katsetatud kooskõlas standardiga IEC 60312. Filtreerimisjõudlus katsetatud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.
99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).
Filtreerimistasemeid katsetatakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.