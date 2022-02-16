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  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus
  • 50% suurem imemisvõimsus

Tootmine lõpetatud

5000 seeriaTolmukotita tolmuimeja

FC9552/09

4.9
| (47) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

2 auhinnad

50% suurem imemisvõimsus
Philipsi tolmukotita 5000 seeria tolmuimeja tagab parima sügavpuhastuse. Tänu PowerCyclone 7 tehnoloogiale ja kolme puhastustoimingut koondavale TriActive’i otsakule saavutate maksimaalse tulemuse minimaalse vaevaga.
Kuva kõik eelised

Püüab kinni > 99,9 peenest tolmust*

50% suurem imemisvõimsus

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Allergy H13 filter

  • Otsak TriActive+

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootor suure imemisvõimsuse jaoks

900 W mootori pöörlemiskiirus on üle 50 000 pöörde/min, tagades põhjalikuks puhastamiseks suure imemisvõimsuse. Registreerides ostetud toode kolme kuu jooksul ostu tegemisest alates Philipsi veebisaidil, saate mootorile tasuta 5-aastase garantii.

99,9% tolmu eemaldamine** tõhusamaks puhastamiseks

99,9% tolmu eemaldamine** tõhusamaks puhastamiseks

TriActive’i otsak ja suur imemisvõimsus tagavad 99,9% peene tolmu eemaldamise**.

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 hoiab tugevat imemisvõimsust kauem

PowerCyclone 7 tehnoloogia pakub aerodünaamilist disaini, mis minimeerib õhutakistust ja tagab suure imemisvõimsuse. Silindrilises kambris tekkiv ülikiire õhuvool ja ainulaadsed väljumislabad takistavad tolmul uuesti õhku lennata.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.9

5-st

47

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2
1

16/02/2022

Україна

Україна

Гарний апарат

Поки що працює без жодних зауважень і нарікань. Сподіваюсь так триватиме і надалі. Гарантія на 5 років теж схиляє до такої думки.

Positiivsed omadused

Якість. Зручність. Гарантія.

Negatiivsed omadused

Поки немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

12/02/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Тяга

Не очікував такої тяги всасування. Дуже задоволений.

Positiivsed omadused

Тяга, якість

Negatiivsed omadused

Нема

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

08/02/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Пилосос чудовий

Легкий у використанні, майже безшумний, мощний. Багатофункціональні щітки.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу

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Lahtiütlused

  1. Imemisvõimsus võrreldes 2019. aastal müüdud mudeliga PowerPro Active ja katsetatud kooskõlas standardiga IEC 60312. Filtreerimisjõudlus katsetatud kooskõlas standardiga DIN EN 60312/11/2008.

  2. 99,9% tolmu eemaldamine kõvakattega põrandatelt otsakute abil (IEC62885-2).

  3. Filtreerimistasemeid katsetatakse vastavalt standardile EN60312-1-2017 ja need vastavad HEPA 13 nõuetele.