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5000 seeria Tolmukotita tolmuimeja

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5000 seeriaTolmukotita tolmuimeja

FC9552/09

5000 seeria Tolmukotita tolmuimeja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 636.6 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner

  • PDF fail, 290.2 kB
  • 13 March 2026

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