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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2400 W
40 g/min pidev auruvoog
150 g võimas auruvoog
SteamGlide-tald
Kiire kuumenemine ja tõhus triikimine.
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Võimas ja pidev auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.9
5-st
63
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Popova
10/11/2021
Україна
Чудова праска
Легко розгладжує найважчі складки одним проведенням ! Дуже задоволена покупкою ❤️❤️
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2994/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2994/20 Парова праска
Jully’s
26/10/2021
Україна
Легкий
Зручна праска у використані, легка, довгий шнур, зручний новий для наливання води, підошву легко витирати якщо забруднитися, прасує дуже добре
Positiivsed omadused
Легка, зручна, добре випрасовує речі
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска
Маріна737
22/01/2021
Україна
Відмінна якість
Швидко нагрівається, має дуже стійке покриття, хороший паровий удар, потужний, зручний у використанні, не псує речі, є автовимкнення, тепер прасування речей в задоволення!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerLife GC2996/20 Парова праска
Testitud võrreldes Philipsi mittenakkuva tallaga