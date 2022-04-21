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  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
  • Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Tootmine lõpetatud

Steam&GoKäeshoitav rõivaste auruti

GC360/30

4.8
| (24) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks
SmartFlow-kuumutusplaat lihtsustab aurutamist. Kasutage vertikaalselt või horisontaalselt raskesti triigitavate kohtade triikimiseks ja riiete värskendamiseks – põletusjäljed on välistatud. Tänu kergele ja kompaktsele disainile on seda igal ajal ja igal pool lihtne kasutada. Lihtsalt aurutage ja ongi valmis!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vertikaalselt või horisontaalselt

Terviklik lahendus kortsude lihtsaks eemaldamiseks

  • 1200 W kuni 22 g/min

  • Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine

  • 70 ml eemaldatav veepaak

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine suuremaks mugavuseks

Vertikaalne ja horisontaalne aurutamine suuremaks mugavuseks

Vertikaalne aurutamine võimaldab kortsud kiiresti eemaldada ja rippuvaid rõivaid ilma triikrauata värskendada. Horisontaalselt aurutades saate ideaalse tulemuse raskesti ligipääsetavates kohtades, nt mansettidel ja kraedel. Võimas pidev auruvoog tagab mõlemas asendis suurepärase tulemuse.

SmartFlow-kuumutusplaat parimaks aurutustulemuseks*

SmartFlow-kuumutusplaat parimaks aurutustulemuseks*

Tänu SmartFlow-tehnoloogiale kuumutatakse auruplaat kõikide kangaste jaoks ohutu optimaalse temperatuurini ja ennetatakse märgade plekkide teket. Kuumutatud auruplaat aitab horisontaalse aurutamise ajal kangast pressida, tagades veelgi parema aurutamistulemuse*.

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Automaatne pidev auruvoog kortsude lihtsaks eemaldamiseks

Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

24

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

21/04/2022

България

България

Голямо удобство

Уреда работи много добре, страхотно удобство за бързо гладене. Вярно е, че резервоара за вода е мъничък, но с две-три пълнения изгладих 4 чифта панталони (два от тях бяха дънки) и 5 -6 блузи. Плочата, която е при отворите за пара се награвя и служи за гладене също (на принципа на ютията). Също така многото на брой отвори за парата са много полезни за капацитета на гладенето. Има ръкавица в комплекта, с която да се предпазва ръката при работа с уреда, което е много полезно. Трябва да се има предвид, че след употреба са нужни около 20-30 минути, за да се охлади устройството, преди да се прибира където и да е. Единственото ми притеснение е, че "спусъка" за пара се намира на много удобно за натискане място и е възможно да се активира инцидентно. Предполагам, че това е нещо, с което трябва да се свикне и да се внимава.

Positiivsed omadused

Множеството отвори за изспускане на пара, правят уреда много ефективен. Плочата за нагряване служи за гладене като с ютия.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/07/2020

България

България

Незаменим помощник вкъщи

Много ми допадна идеята да гладя за отрицателно време. С Steam and go аз си спестих много време. Имам син на 3 м. + и всеки ден аз му гладя дрехите. Като детска играчка е. Изключително доволна съм от избора.

Positiivsed omadused

За отрицателно време изглажда дрехите, дори най-финните дрехи.

Negatiivsed omadused

Бързо свършва водата и се налага да доливаш в резервоара.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC360/30 Ръчен уред за гладене с пара

25/10/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod!

Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Steam&Go GC360/30 Ručno steamer glačalo

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.

  2. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.