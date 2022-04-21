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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
1200 W kuni 22 g/min
Horisontaalne ja vertikaalne aurutamine
70 ml eemaldatav veepaak
Vertikaalne aurutamine võimaldab kortsud kiiresti eemaldada ja rippuvaid rõivaid ilma triikrauata värskendada. Horisontaalselt aurutades saate ideaalse tulemuse raskesti ligipääsetavates kohtades, nt mansettidel ja kraedel. Võimas pidev auruvoog tagab mõlemas asendis suurepärase tulemuse.
Tänu SmartFlow-tehnoloogiale kuumutatakse auruplaat kõikide kangaste jaoks ohutu optimaalse temperatuurini ja ennetatakse märgade plekkide teket. Kuumutatud auruplaat aitab horisontaalse aurutamise ajal kangast pressida, tagades veelgi parema aurutamistulemuse*.
Elektripump tagab automaatselt pideva auruvoo, et kortsusid saaks lihtsasti ja kiiresti eemaldada.
Auhinnad
4.8
5-st
24
Auhinnad
100%
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Десс
21/04/2022
България
Голямо удобство
Уреда работи много добре, страхотно удобство за бързо гладене. Вярно е, че резервоара за вода е мъничък, но с две-три пълнения изгладих 4 чифта панталони (два от тях бяха дънки) и 5 -6 блузи. Плочата, която е при отворите за пара се награвя и служи за гладене също (на принципа на ютията). Също така многото на брой отвори за парата са много полезни за капацитета на гладенето. Има ръкавица в комплекта, с която да се предпазва ръката при работа с уреда, което е много полезно. Трябва да се има предвид, че след употреба са нужни около 20-30 минути, за да се охлади устройството, преди да се прибира където и да е. Единственото ми притеснение е, че "спусъка" за пара се намира на много удобно за натискане място и е възможно да се активира инцидентно. Предполагам, че това е нещо, с което трябва да се свикне и да се внимава.
Positiivsed omadused
Множеството отвори за изспускане на пара, правят уреда много ефективен. Плочата за нагряване служи за гладене като с ютия.
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Djeni18
24/07/2020
България
Незаменим помощник вкъщи
Много ми допадна идеята да гладя за отрицателно време. С Steam and go аз си спестих много време. Имам син на 3 м. + и всеки ден аз му гладя дрехите. Като детска играчка е. Изключително доволна съм от избора.
Positiivsed omadused
За отрицателно време изглажда дрехите, дори най-финните дрехи.
Negatiivsed omadused
Бързо свършва водата и се налага да доливаш в резервоара.
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MiliVanili
25/10/2019
Hrvatska
Odličan proizvod!
Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?
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Võrreldes Philipsi seadmetega Steam&Go GC310 ja GC320; ilma SmartFlow kuumutusplaadita.
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.