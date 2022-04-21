Kupila sam ovaj ručni steamer 7 mjeseci nakon što sam postala majka. Kako sam svo vrijeme posvećena kćeri, neki kućanski poslovi i obveze su došli u 'drugi plan'. Ali sretna sam što ne hodamo 'zgužvani' po ulici jer sa steamerom je stvarno svaki odjevni predmet spreman za minutu do dvije. Odličan je i za malu robicu, a također ga koristim i za dezinfekciju plišanaca. Tjedan dana nakon kupovine sam kupila još jedan za poklon prijateljici koja je također prezadovoljna. Brz i efikasan, kome treba išta drugo?