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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 50 g/min; 200 g võim. auruv.
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.
Auhinnad
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soovitab seda toodet
Katerinaspring13
06/07/2019
Україна
Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки
Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Natmakh
04/07/2019
Україна
Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям
Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Алюня
04/07/2019
Україна
Дуже добре
Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga