TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam
  • Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Tootmine lõpetatud

Azur Performer PlusAurutriikraud

GC4527/00

4.9
| (40) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiirem*, lihtsam ja nutikam
Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide’i tald.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Kiirem*, lihtsam ja nutikam

  • Auruv. 50 g/min; 220 g võimas auruv.

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • 2600 W

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus

Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea

Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nööbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nööpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

40

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Гарна праска

Довго обирали праску, зупинилися на цій, бо підійшла ціна і потужність, а також країна виробництва. Одразу зрозуміли, що варто дотримуватися режимів, тому що на найпотужнішому светр одразу ж пристав до праски) Але вона відтерлась швидко і легко, що не може не радувати. Сильне відпарювання, сорочки прасуються досить добре. Не протікає. Поки що задоволені.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron

26/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke

Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

07/09/2020

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Super žehlička

Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip

Positiivsed omadused

Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch

Negatiivsed omadused

Těžší

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga