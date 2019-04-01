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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 50 g/min; 220 g võimas auruv.
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2600 W
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.
Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nööbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nööpe ümbritsevat kangast või voltide vahesid.
Auhinnad
4.9
5-st
40
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Tymochka
01/04/2019
Україна
Гарна праска
Довго обирали праску, зупинилися на цій, бо підійшла ціна і потужність, а також країна виробництва. Одразу зрозуміли, що варто дотримуватися режимів, тому що на найпотужнішому светр одразу ж пристав до праски) Але вона відтерлась швидко і легко, що не може не радувати. Сильне відпарювання, сорочки прасуються досить добре. Не протікає. Поки що задоволені.
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Steam iron
Slava19
26/09/2020
Hrvatska
Sve preporuke
Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Foxy01
07/09/2020
Česká republika
Kinnitatud ostja
Super žehlička
Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip
Positiivsed omadused
Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch
Negatiivsed omadused
Těžší
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
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See arvustus tehti tootele Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Võrreldes keskmise, 2200 W Philipsi aurutriikrauaga