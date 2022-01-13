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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
45 g/min pidev auruvoog
190 g võimas auruvoog
SteamGlide-tald
Quick Calc Release triikraua lihtsaks puhastamiseks ja kauakestva aurujõudluse tagamiseks
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Auhinnad
4.6
5-st
30
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
Svačinová
13/01/2022
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Funkce žehličky jsou výborné
Se žehličkou jsem spokojena, důležité, že má nádobku na vodní kámen, který se skutečně shromažďuje.
Negatiivsed omadused
Malá nevýhoda - je těžší, jak jsem byla zvyklá. A velmi krátká šňůra.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azurová GC4535/20 Napařovací žehlička
vizz
05/01/2022
България
Kinnitatud ostja
Azur GC4537/80 Парна ютия
Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4537/80 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4537/80 Парна ютия
sardynka
05/05/2021
Česká republika
celková spokojenost
Zakoupila jsem na základě recenze v dTestu a velmi příznivé ceně. Zcela splňuje očekávání, lehce se s ni manipuluje, dobře se doplňuje voda, výborně padne do ruky a snadné čištění.
Positiivsed omadused
nádržka na zadržování vodního kamene
Negatiivsed omadused
nic jsem nenašla
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4532/20 Parní žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4532/20 Parní žehlička