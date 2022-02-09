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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2800 W
50 g/min; 220 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
2800 W võimsus tagab kiire kuumenemise ja parima jõudluse.
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme käepide muudab triikimise mugavamaks.
Auhinnad
4.8
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
žehlička, která si pořadí s horou prádla
Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.
Positiivsed omadused
Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová
Negatiivsed omadused
Žádné
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
chris3bg
01/07/2020
България
ютията е чудесна
удобна, бързо загрява, мога да регулирам темп., не залепва!!!
Positiivsed omadused
удобство, изглажда малки гънки, парата е перфектна, има голям резервоар за вода и доста дълъг кабел
Negatiivsed omadused
няма недостатъци, които да ми пречат да я използвам
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Gloryaaaa
19/06/2020
България
Страхотен продукт
Много съм доволнах,бързо загрява и изглажда перфектно
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4881/20 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4881/20 Парна ютия