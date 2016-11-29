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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3000 W
50 g/min; 220 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse
Auhinnad
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Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
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See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
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See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Kuni 20% vähem energiat vastavalt IEC 603311 protokollile, võrreldes RI3320 maksimaalse seade juures