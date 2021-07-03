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  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*

Tootmine lõpetatud

Azur AdvancedOptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikraud

GC4932/20

5
| (41) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale saate triikida kõike – teksariidest siidini –, ilma et peaksite põletusjälgede* pärast muretsema: kortsude kiiremaks eemaldamiseks tungib aur kuni 20% võrra sügavamale kangasse.*
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Põletusjäljed on välistatud

Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*

  • 2600 W

  • 50 g/min pidev auruvoog

  • 220 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Eriti pikk juhe ulatuse suurendamiseks

Eriti pikk juhe ulatuse suurendamiseks

Eriti pikk 3-meetrine juhe tagab maksimaalse ulatuse ja mugavuse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

41

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

03/07/2021

Україна

Україна

Якісно працює вже 16 місяців

Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.

Positiivsed omadused

Чудове співвідношення якості до ціни

Negatiivsed omadused

При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

22/06/2021

Україна

Україна

Виріб має добри функціі

Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.

Positiivsed omadused

Качественный и надежный продукт

Negatiivsed omadused

Короткий провод.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

18/11/2020

Україна

Україна

Отличный утюг

Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))

Positiivsed omadused

Стоит своих денег.

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска

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Lahtiütlused

  1. Kõikidel triigitavatel kangastel

  2. Võrreldes tootega GC4910