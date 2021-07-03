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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2600 W
50 g/min pidev auruvoog
220 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Eriti pikk 3-meetrine juhe tagab maksimaalse ulatuse ja mugavuse.
Auhinnad
5.0
5-st
41
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Positiivsed omadused
Чудове співвідношення якості до ціни
Negatiivsed omadused
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Positiivsed omadused
Качественный и надежный продукт
Negatiivsed omadused
Короткий провод.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Positiivsed omadused
Стоит своих денег.
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Kõikidel triigitavatel kangastel
Võrreldes tootega GC4910