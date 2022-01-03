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  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
  • Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*

Tootmine lõpetatud

Azur AdvancedOptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikraud

GC4934/30

4.6
| (57) Auhinnad | 91% soovitab seda toodet

1 auhind

Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale saate triikida kõike – teksariidest siidini –, ilma et peaksite põletusjälgede* pärast muretsema: kortsude kiiremaks eemaldamiseks tungib aur kuni 20% võrra sügavamale kangasse.*
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Põletusjäljed on välistatud

Uue põlvkonna triikraud suurepäraseks ja kiireks tulemuseks*

  • 3000 W

  • 55 g/min pidev auruvoog

  • 230 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

SteamGlide Plusi tald üliheaks libisemiseks

SteamGlide Plusi tald üliheaks libisemiseks

Meie ainulaadne täiustatud titaankihi ja kuuekihilise kattega SteamGlide Plusi tald tagab igal kangal suurepärase libisemise. Mittenakkuv, kriimustustekindel ja lihtsasti puhastatav.

Tänu 55 g auruvoole tungib kuni 20% rohkem auru läbi kanga*

Tänu 55 g auruvoole tungib kuni 20% rohkem auru läbi kanga*

Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse kuni 20% rohkem auru.

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

57

Auhinnad

91%

soovitab seda toodet

3
2

03/01/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Бомба-ракета

Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

30/10/2021

Україна

Україна

Найкраща праска, яка у мене була

Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

28/10/2021

Україна

Україна

Бережно прасує навіть делікатні тканини.

Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

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Lahtiütlused

  1. Kõikidel triigitavatel kangastel

  2. Võrreldes tootega GC4910