30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3000 W
55 g/min pidev auruvoog
230 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Meie ainulaadne täiustatud titaankihi ja kuuekihilise kattega SteamGlide Plusi tald tagab igal kangal suurepärase libisemise. Mittenakkuv, kriimustustekindel ja lihtsasti puhastatav.
Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse kuni 20% rohkem auru.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.
Auhinnad
4.6
5-st
57
Auhinnad
91%
soovitab seda toodet
VPerec
03/01/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Бомба-ракета
Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Victoriia_m7
30/10/2021
Україна
Найкраща праска, яка у мене була
Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Марися
28/10/2021
Україна
Бережно прасує навіть делікатні тканини.
Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Kõikidel triigitavatel kangastel
Võrreldes tootega GC4910